Nadie en España ha visto 'La Odisea' de Nolan

Volver a leer la Odisea te hace comprender que si solo pudieras leer un libro en lo que te queda de vida, el de Homero sería uno de los candidatos. A su altura solo está Antígona, la Divina Comedia, el Quijote, Los hermanos Karamazov y pocos más. Odiseo, Ulises para los amigos romanos, es un tipo heroico como Nadie. Y como Nadie, es capaz de ser cualquiera: un señor, un truhán, un destructor de ciudades, un constructor de civilizaciones, amigo de sus amigos, adversario de sus adversarios, pero también, y aquí está su doble faceta de Jano, enemigo de sus amigos. Si hay que cumplir con el deber, será el primero; si hay que cargar contra los muros de una ciudad imposible de tomar, será el primero; si hay que celebrar y beber vino (siempre, dulce), será el primero; si hay que llorar (de dulzura o amargura), será el primero. Pero, ojo, su nobleza no es burguesa, sino aristocrática en tiempos arcaicos, antes de que Sócrates y Platón (que detestaba a Homero) impusieran un código moral que defendía que es mejor padecer injusticia a cometerla. Nada más alejado del espíritu alegre en la ferocidad y la atrocidad de los dioses paganos –Apolo, el dios del Logos, mataba con su arco a distancia– y del humano más parecido a ellos, Odiseo, por su inteligencia y su voluntad de aventura.

Capaz de lo mejor, pero también, según la sensibilidad burguesa actual, de lo peor, hay que imaginárselo como si fuese un vizconde de Valmont en Las amistades peligrosas, capaz de apuñalar por la espalda (que le pregunten a Palamedes) a sus aliados, pero también de derramar más lágrimas que gotas tiene el Mediterráneo por los amigos muertos. Nadie en toda la historia de la literatura ha llorado más que Ulises, de alegría y de dolor, y tampoco nadie ha bebido tanto vino dulce agitado, no mezclado, con miel (James Bond podría ser otra referencia, pero el mujeriego y sarcástico de Sean Connery, no el matrimonial y estreñido de Daniel Craig). Cruce entre Conan el Bárbaro y Prometeo el Astuto, los dioses lo amaban porque era el más parecido a ellos: aventurero y peligroso, león y zorro, a veces comadreja, siempre maquiavélico –príncipe de la fuerza, rey del engaño–, de vez en cuando derrotado, nunca vencido.

Nadie en España, y casi nadie en el resto del mundo, ha visto la Odisea de Nolan. Y es que, filmada en IMAX, apenas hay salas en el mundo preparadas para proyectarla en IMAX 70 mm completo, por lo que se ha de proyectar necesariamente recortada. Es decir, no como fue concebida, sino en una versión empobrecida de ella. La mayoría del público hemos recibido una experiencia visual capada, que hace que buena parte de las secuencias se muestren asfixiadas, algunas de ellas directamente ininteligibles (véase la secuencia con Odiseo, Circe y el pájaro).

No se trata de una diferencia menor ni de un capricho de cinéfilos puristas, valga el pleonasmo. Cuando una película ha sido rodada para aprovechar un encuadre excepcionalmente amplio o alto, el recorte no solo reduce la cantidad de imagen, sino que altera la dramaturgia del plano, la respiración de la escena y la relación entre cuerpos, objetos y vacío. Una mirada que quedaba en el borde puede desaparecer; una amenaza fuera de cuadro puede dejar de existir; un gesto lateral puede volverse ininteligible. Lo que se proyecta es una película demediada, un simulacro de la obra original sin su plenitud expresiva.

Ese problema es especialmente grave en Nolan, porque su cine suele apoyarse en la arquitectura del encuadre. Sus planos no son simples contenedores de acción, sino construcciones de tensión, escala y orientación. Si se recortan, la imagen deja de ordenar el sentido y empieza a obstaculizarlo. El espectador entonces no solo ve menos, sino que entiende peor.

La exhibición comercial tiende a presentar estas versiones como equivalentes. Pero no lo son. Hay una diferencia decisiva entre una adaptación legítima y una reducción que compromete la composición. En literatura nadie consideraría equivalente una novela completa y su reducción a la mitad sin criterio artístico, aunque conserve trama y personajes. En pintura nadie aceptaría que una obra pudiera cortarse para ajustarse a un marco arbitrario sin perder algo esencial. Sin embargo, en el cine, el hábito industrial, y un público acostumbrado a cualquier cosa que le echen en las plataformas y que ve las películas mientras consulta su móvil, ha normalizado esa mutilación como si fuera una simple cuestión técnica.

El problema no es solo de cantidad, sino de forma. Una imagen no es un depósito de información intercambiable, ya que su sentido depende de proporciones, ritmos y relaciones internas. Si se altera el formato, se altera la obra. Por eso hablar de "versión válida" resulta insuficiente. Puede ser una versión exhibible, pero no una versión fiel en el mismo grado. Si una obra pensada para un formato extraordinario se proyecta en uno que le arrebata parte de su estructura visual, el público es estafado objetivamente por mucho que aplauda al que le ha timado.

Sobre todo, es una cuestión de respeto. Respeto a la obra, además de al encuadre y al público. La traducción formal empobrecida se relaciona con la traducción fraudulenta respecto al contenido que ha perpetrado Nolan contra la Odisea, que ha convertido al héroe homérico en un cruce entre el Jason Bourne de Matt Damon y su propio Oppenheimer: una película banal de acción, aunque brillante en coreografías y efectos, aderezada con la cosmovisión moral simplista habitual en Nolan, con personajes que sufren infinitamente pero de manera estereotipada. El Odiseo de Homero se parecía más, en todo caso, al Truman de Oppenheimer, el cual, cuando el físico le confiesa al presidente que siente que tiene sangre en las manos tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, se indigna ante dicho remordimiento y, cuando se va Oppenheimer, comenta a sus ayudantes que no quiere ver nunca más a "ese llorón" en su oficina, argumentando que la culpa por el uso de la bomba recae en quien la ordenó lanzar (él mismo), no en quien la creó. El Odiseo de Homero, como indiqué, llora más que cualquier otro personaje de la historia de la literatura, pero, sin embargo, es lo más alejado posible del habitual llorón. En esa diferencia sutil se encuentra el abismo entre ambas obras. Y ese abismo no es ajeno al otro, el del encuadre, porque recortar el carácter de un héroe y recortar el plano que lo contiene son, en el fondo, el mismo gesto de poda, la misma renuncia a todo lo que no cabe cómodamente en la pantalla del espectador medio.

Por supuesto que un artista puede cambiar la obra de otro cuando la adapta. No hay versión de Shakespeare que tenga menos que ver en la superficie con El rey Lear que Ran de Kurosawa. Le cambia hasta el sexo a buena parte de los protagonistas principales. Pero nadie ha captado y mostrado mejor la esencia del Rey Lear que el director japonés. Cabría decir lo mismo de Campanadas a medianoche de Welles, también respecto a Shakespeare; de Buñuel con el Nazarín de Galdós; de Coppola con El padrino de Puzo, o de Kubrick con El resplandor de King. Sin embargo, Nolan no subvierte la obra originaria de Homero, sino que la pervierte. Salvo en un detalle, paradójicamente el más aparentemente lejano: el personaje de Sinón —con la mejor interpretación de la película, la de Elliot Page—, extraído de la Eneida y que, en su dialéctica con Odiseo, sí muestra el lado oscuro del héroe aqueo, aunque en buena parte se desperdicia por la reacción tibia de Matt Damon (el eficiente actor hace lo que puede con su desmemoriado y puritano Jason Bourne trasladado a unas brumosas islas helenas).

El peor argumento a favor de Nolan y su versión de la Odisea es que, como el poema de Homero es "solo" mitología, es "únicamente" fantasía, se puede hacer cualquier cosa con sus sentidos y significados, como si estuviera al nivel de cualquier historieta de Marvel. Pero la poesía —en general, la literatura en su máximo nivel— contiene más verdad que la historia, como explicó Aristóteles. Hubo una época en que los enanos se reconocían humildemente como tales en comparación con sus ancestros, pero trataban de subirse a hombros de gigantes, con esfuerzo y dedicación, para tratar de ver más lejos. Hoy, los enanos tratan de echar abajo a los gigantes porque no soportan la excelencia desde las catacumbas de su resentimiento.

Los poemas de Homero está más cerca en espíritu de Los siete samuráis de Kurosawa, de donde sacó Lucas la inspiración para su saga infantiloide de Star Wars, o de los westerns de John Ford (Centauros del desierto podría interpretarse como una Odisea homérica, del mismo modo que Los profesionales de Richard Brooks reproduce la Ilíada de un modo que Homero hubiese reconocido como suyo). De Homero a John Ford pasando por Cervantes, sus obras se pueden disfrutar desde el mero entretenimiento. Pero, a diferencia de la inmensa masa de obras que se agotan en el entretenimiento y caducan pronto, Homero, Cervantes y Ford superan el test del tiempo porque tienen múltiples capas de sentido y significado.

Como han gastado 250 millones de dólares, más otros tantos en publicidad, han tenido que asegurar una audiencia masiva del tipo que solo le interesa el entretenimiento y desprecia cualquier índole artística o intelectual. Por eso Nolan ha tratado a Odiseo como si fuese Batman, enfocando la película –más bien "desenfocándola"– para un público "palomitero". Lo cual es legítimo, claro, pero también criticable, porque Homero, como Shakespeare o Dostoievski, no es mero entretenimiento. Un crítico de cine posmoderno de cuyo nombre no me acuerdo, por lo que le hago un favor, decía que esta versión de Nolan no destroza un pilar de la cultura occidental, pero que ojalá lo hubiese hecho. Sin duda, descendientes de Tersites como este crítico habrán disfrutado la película, saliendo luego a quemar el poema de Homero, la semilla de Grecia, es decir, de Europa, es decir, de la civilización occidental. En las universidades anglosajonas ponen "advertencias de lectura" de las obras homéricas no vaya a ser que algún estudiante "zoomer" de Clásicas le dé un soponcio. Pero lo que no soportan de Homero no es la presunta "masculinidad tóxica", ni el tratamiento supuestamente vejatorio a las minorías, sino que lo que no soportan es contemplar a alguien llorando por cuestiones realmente importantes, no por haber sufrido un drama imaginario en una experiencia impostada. Mi único consuelo es que Homero, Aquiles, Ulises y hasta Polifemo estarán esperando pacientes en el Hades para vengarse, justamente, como manda Zeus. Nolan ha ganado en la taquilla; ha perdido en lo cinematográfico. Ambas derrotas —la del encuadre completo y la del espíritu homérico— obedecen a la misma lógica de recorte: podar cuanto estorbe a la rentabilidad, ya sea un trozo de la pantalla o una arista moral incómoda del héroe.

Por eso mi crítica es una defensa de la forma como portadora de significado. Ver la Odisea recortada, tanto en la forma como en el fondo, puede seguir siendo una salida palomitera al cine de "finde", pero en una obra construida sobre la escala, la amplitud y la precisión del encuadre, esa diferencia no es menor, sino que es decisiva. Me parece estupendo que los James Cameron y Christopher Nolan hagan sus películas elefantiásicas a mayor gloria de taquillas hiperbólicas, pero creo que deberían apartar sus especuladoras manos de lo que son patrimonios culturales de la humanidad.

Posdata. Haría falta el talento visionario de Kurosawa, cuyo Trono de sangre es otra versión insuperable de Shakespeare, o de Coppola, cuya adaptación apocalíptica de El corazón de las tinieblas incluye implícitamente una versión de la odisea homérica, para que la Odisea tuviese un artista que pudiese mirar a los ojos a Homero. Mientras aparece semejante héroe cinematográfico, hay adaptaciones que, sin estar a la altura, son dignas. Por ejemplo, la serie televisiva que protagonizó Armand Assante. O bien montar una sesión doble con Kirk Douglas y Ralph Fiennes –tan lejanos, tan cercanos– en las películas de Camerini-Bava (Ulises, 1954) y Pasolini (El regreso de Ulises, 2024), respectivamente. La secuencia que mejor captura la esencia paradójica de Odiseo –hoy señor, mañana truhán– es cuando Kirk Douglas, apoyado en la borda de su barco, sonriendo a un nuevo amanecer tras haber llorado por sus camaradas devorados, explica que dentro de él viven en conflicto dos nostalgias: la del hogar de ayer y las aventuras del mañana.