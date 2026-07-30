En declaraciones para esCine, el aclamado actor Manolo Solo compartía sus sensaciones tras recibir una nueva nominación a los Premios Goya este mismo año. Era el 13 de enero en la Academia de Cine y su nombre acababa de ser leído como nominado a mejor actor por Una quinta portuguesa. Sin embargo, siempre mostraba su humildad: "Estoy emocionado e incluso conmocionado, me ha sorprendido y me ha sobrepasado un poco".

Manolo Solo junto a Maria de Medeiros en 'Una quinta portuguesa'.

Pese a que se trataba de su quinta nominación y que Manolo ya había ganado el Goya en 2016 por Tarde para la ira, el actor nos contaba que seguía poniéndose nervioso al recibir una nominación. "La primera me desarboló por completo, las demás no han sido como esa, pero están a un nivel de que se te alteran los pulsos y el corazón se te acelera y es una experiencia muy potente cada vez".

Manolo Solo valoraba el aparente cambio de tendencia en la Academia de Cine, que en las últimas ediciones parece distribuir de manera más equitativa las nominaciones entre diversos proyectos cinematográficos, en lugar de concentrarlas en unas pocas películas favoritas.

Manolo Solo caracterizado como Gutiérrez Mellado.

Solo nos decía que era una excelente noticia esa apertura que permite visibilizar y premiar una mayor cantidad de trabajos. Siempre buen compañero, siempre humilde pese a que era uno de los grandes, como demuestra su interpretación de Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante.

Descansa en paz Manolo.