Crítica de 'Spider-Man: Brand New Day', la entrega más oscura y madura de Tom Holland

El crítico de cine de esRadio y Libertad Digital analiza la última entrega cinematográfica del popular superhéroe arácnido, titulada Spider-Man: Brand New Day. A pesar de no ser un seguidor habitual del género de superhéroes, al que suele acusar de carecer de guion y de presentar tramas repetitivas, reconoce que esta franquicia destaca por la solidez de sus historias.

En esta ocasión, la producción se alza como una de las mejores entregas interpretadas por el actor Tom Holland. El filme presenta un tono considerablemente más oscuro y maduro que sus predecesores, acompañado de una notable carga emocional que sumerge al espectador en las nuevas tribulaciones del héroe.

'Spider Man: Brand New Day'.

La trama se sitúa unos años después de los últimos acontecimientos, donde el protagonista sufre las consecuencias de un conjuro que hizo que sus seres más queridos olvidaran su identidad. Completamente solo, el protagonista sigue combatiendo el crimen en la ciudad de Nueva York mientras lidia con su aislamiento.

A lo largo de la película, se introduce una nueva relación amistosa con una detective y la aparición de un poderoso villano. La cinta mantiene el humor característico del personaje y ofrece espectaculares efectos especiales, especialmente en su primera mitad.

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