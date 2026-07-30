La emocionada respuesta de Russell Crowe: tres películas suyas que recomendaría a los jóvenes

En una premiere reciente en Italia, el actor Russell Crowe trató de contestar honestamente a la pregunta de un reportero que versaba sobre qué películas de su propia filmografía recomendaría a los jóvenes actuales.

El australiano se mostró sorprendido por la cuestión y trató de tomarse tiempo. "Es una pregunta bastante seria", comenzó, tratando de responder con honestidad. Y optó finalmente por enumerar las tres que encuentra más educativas, no basándose en su interpretación en ellas.

"Gladiator le enseñará el honor y la importancia de la familia", dijo, nombrando la película que le reportó un Oscar y la popularidad mundial a comienzos de siglo.

"Master and Commander le enseñará la lealtad y la fidelidad", dijo, recordando uno de los títulos más valorados en su filmografía, aunque no particularmente exitoso en su momento.

Without a doubt, the most wholesome thing I've seen all month is @russellcrowe answering which of his films young men should watch. It is such an earnest, thoughtful answer, framed around timeless virtues like honor, loyalty, family, and perseverance. pic.twitter.com/O0ndy7k3Xu — Stu Smith (@thestustustudio) July 27, 2026

"Hay algunas cosas que he hecho que pueden tener una conexión profunda con un joven. Pero yo diría que esos dos son muy importantes", dijo, antes de pasar al último.

"Pero también hay una película llamada Cinderella Man, que es sobre alguien que está enfrentando el peor tipo de situación, pero que sigue avanzando. Y porque siguen avanzando, al final alcanza lo que había pensado", dijo Crowe.