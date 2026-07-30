El músico y actor irlandés Glen Hansard, una de las voces más reconocibles de la escena folk de su país y ganador del Óscar a la mejor canción original por Falling Slowly, ha fallecido a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en las afueras de Dublín.

Hansard deja esposa, la poeta islandesa Maire Saaritsa, y un hijo. La familia repartía su vida entre el condado irlandés de Kildare y Islandia, donde el músico también encontraba inspiración para una carrera que siempre se movió entre el folk, el rock y la canción de autor.

El siniestro tuvo lugar durante la madrugada en una carretera situada al suroeste de la capital irlandesa. Según confirmó la Garda, la Policía de Irlanda, Hansard recibió asistencia médica en el lugar del accidente, pero murió poco después a consecuencia de las heridas.

La noticia fue confirmada también por sus representantes, que trasladaron el mensaje de la familia del artista. "Está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida", señalaron en un comunicado, en el que además pidieron respeto por su privacidad durante estos momentos.

Aunque su carrera musical terminó eclipsando su faceta como actor, Hansard alcanzó por primera vez una gran popularidad gracias a The Commitments (1991), la película dirigida por Alan Parker sobre un grupo de jóvenes del extrarradio de Dublín que sueña con triunfar interpretando música soul. En ella dio vida al guitarrista de la banda protagonista, un papel que le abrió las puertas del cine sin apartarlo nunca de la música.

De hecho, incluso después de alcanzar la fama seguía siendo habitual verlo actuar de manera improvisada en las calles de Dublín, una costumbre que había comenzado años antes como músico callejero y que jamás abandonó.

El éxito de The Commitments también sirvió para dar mayor proyección a The Frames, la banda que había fundado a finales de los años ochenta y que se convirtió en uno de los grupos de referencia del rock alternativo irlandés. Sin embargo, el reconocimiento internacional definitivo llegó con Once (2007), la pequeña producción independiente que protagonizó junto a la cantante checa Markéta Irglová.

Ambos escribieron e interpretaron Falling Slowly, una balada que terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado y que obtuvo el Óscar a la mejor canción original en 2008. El éxito dio lugar también al dúo The Swell Season, con el que continuaron desarrollando una carrera conjunta durante varios años.

Hansard interpretaba a un músico callejero de Dublín conocido simplemente como "Guy", mientras que Markéta Irglová da vida a "Girl", una inmigrante checa con la que establece una relación marcada por la música y una historia de amor contenida.

La película, dirigida por John Carney, fue un fenómeno inesperado tras su estreno en 2007 gracias a su tono intimista y a su banda sonora.

Fuera de los escenarios, Hansard siempre mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces. Nacido y criado en Ballymun, uno de los barrios históricamente más desfavorecidos de Dublín, nunca ocultó el impacto que aquel entorno tuvo en su forma de entender la música y el compromiso social.

En una entrevista concedida este mismo año al Irish Times, recordaba que crecer allí le permitió conocer de primera mano las dificultades económicas y sociales que atravesaban muchos de sus amigos y familiares. Aunque reconocía la mala reputación del barrio, insistía en que también existía un fuerte sentimiento de comunidad que marcó su carácter.

Ese compromiso lo llevó a implicarse durante décadas en campañas solidarias y actos benéficos. Una de sus tradiciones más conocidas consistía en regresar cada Nochebuena a Grafton Street, la principal calle comercial de Dublín, para ofrecer un concierto improvisado destinado a recaudar fondos para las personas sin hogar. En esas actuaciones solía estar acompañado por otros músicos irlandeses, entre ellos Bono, líder de U2.