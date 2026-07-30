Muere el actor Manolo Solo a los 62 años

El actor Manolo Solo ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer, dejando tras de sí una destacada trayectoria en el cine y el teatro españoles. Nacido en Algeciras en 1964 bajo el nombre de Manuel Jesús Fernández Serrano, la vida del intérprete estuvo marcada por unos inicios tardíos y un ascenso progresivo pero definitivo que lo consolidó como un rostro imprescindible de la industria audiovisual. A lo largo de su carrera acumuló un valioso legado de más de cincuenta películas, reconocidas candidaturas y el Premio Goya al mejor actor de reparto por su memorable labor en Tarde para la ira.

Sus comienzos no fueron sencillos y el reconocimiento masivo tardó en llegar. Durante sus años de juventud intentó abrirse paso en la música con el grupo Relicarios, momento en el que adoptó el apellido artístico Solo, una elección motivada por su historia personal y la pérdida de su padre siendo un bebé. Tras alternar diversos trabajos como mensajero o DJ, fue a partir de los 35 años cuando decidió volcarse de lleno en la interpretación, atravesando etapas de estrechez económica antes de afianzarse profesionalmente.

🔴 Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa. pic.twitter.com/joP9gJVjGi — Academia de Cine (@Academiadecine) July 30, 2026

Aunque el reconocimiento llegó tras años de esfuerzo, el actor logró calar profundamente en la audiencia durante la última década y media. Especializado en dar vida a personajes complejos, transitó con brillantez entre la comedia, el drama y el thriller. Destacaron sus interpretaciones en títulos clave como La isla mínima, El gran Vázquez o El buen patrón, donde compuso figuras capaces de esconder turbulencias tras una aparente normalidad.

Con el tiempo, producciones como Cerrar los ojos, de Víctor Erice, Anatomía de un instante o Una quinta portuguesa le permitieron explorar matices más luminosos y sensibles, mostrando su versatilidad para huir de los estereotipos y profundizar en las contradicciones humanas.

En sus reflexiones públicas, Manolo Solo abordó con honestidad las dificultades del oficio de actor, el valor del aprendizaje a través de las decepciones profesionales y su profunda gratitud por haber podido consolidar una carrera respetada. Su fallecimiento concluye una etapa brillante del cine español contemporáneo, dejando pendientes de estreno trabajos que completan la extensa memoria artística de un intérprete único.

Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia ha sido el director de cine Santiago Segura, quien ha destacado que "era un gran actor además de un gran tipo".

Muy triste por el fallecimiento de Manolo Solo, un gran actor (además de un gran tipo), premio Goya por su participación en "Tarde para la ira". Coincidí con él en el rodaje de "El gran Vazquez" donde interpretaba al genial Francisco Ibáñez.

D.E.P.https://t.co/r0iNSWM2nY pic.twitter.com/TQMTodguHV — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 30, 2026

El director de Torrente coincidió con Manolo Solo en la producción de El gran Vázquez, donde interpretaba al también inolvidable Francisco Ibáñez.