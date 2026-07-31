La discreta vida de Manolo Solo: el origen de su nombre y el dolor que le persiguió siempre

La desaparición de Manolo Solo a los sesenta y dos años significa el adiós a un actor de categoría que apenas fue protagonista en el cine y que, sin embargo, logró inolvidables interpretaciones en la pantalla, en televisión y, en menor medida, en el teatro.

Se le tenía por actor de reparto, lo que hace ya bastantes años se aplicaba a los entonces llamados genéricos o característicos. Intérpretes de papeles pequeños, pero que resultaban en general imprescindibles. No siempre se les ha reconocido como tales. A Manolo Solo, sí, como hemos comprobado en los obituarios publicados y también en la reacción de sus compañeros, coincidiendo en que era un grande del mundo artístico, una persona muy querida, que llevó una existencia tan discreta que, a la hora de pergeñar una condensada biografía, contamos, eso sí, con la amplia lista de sus trabajos, pero con muy exiguos datos de su vida personal. Eso ha llevado a publicarse datos contradictorios que trataremos de dilucidar.

Angustiado por el recuerdo de su padre

Se llamaba Manuel Jesús Fernández Serrano y había nacido el 11 de enero de 1964 en Algeciras, aunque su infancia la vivió luego en Los Barrios. Nos encontramos con que en algunas de sus entrevistas y biografías se asegura que a poco de nacer murió su padre. En otras, resulta que no era un bebé, sino un adolescente de catorce años cuando se produjo el óbito de su progenitor. ¿No pudo o no quiso nunca deshacer ese error que, desde que ha fallecido, aparece en muchos medios informativos? No es un dato sin importancia, por la sencilla razón de que Manolo, como era llamado entre los suyos, y así lo seguiremos citando, cada vez que se le presentaba la ocasión en sus declaraciones —no muchas, porque seguía protegiendo su intimidad—, inevitablemente siempre salía a relucir la figura de su progenitor, al que recordaba como un hombre brillante que, además de ejercer de maestro de escuela, pintaba y escribía con regularidad. Lo admiraba, quería de mayor ser como él: "Su ausencia marcó mi vida. Cada vez lo echo de menos". Sabiendo ese pensamiento suyo, nos parece más creíble que contara catorce años cuando lo perdió. También era maestra su madre, que era muy aficionada al teatro, lo que transmitió a Manolo desde temprana edad.

Antes de que Manolo decidiera ser actor, marchó a Sevilla, inscribiéndose en la Facultad de Ciencias de la Educación, estudios que nunca ejerció, aunque luego dijera que le sirvieron mucho cuando ya era intérprete y aportaba esa experiencia para reforzar las cualidades de sus personajes. Época en la que se interesaba por la filosofía y la psicología.

En sus primeros años juveniles es natural que la música ocupara también un lugar especial entre sus aficiones. Y él se inclinó por el rock and roll, al punto que se integró en una banda sevillana llamada Los Relicarios. Una afición que nunca abandonó: tocaba la guitarra eléctrica, el bajo y también cantaba. Fue a mediados de los años 80 y ese grupo llegó a grabar un par de discos que llenaron de alegría a nuestro universitario sevillano, que empezaba también a interesarse por el teatro, por ser actor, en una palabra.

El sobrenombre que adoptó

Nos encontramos ya con el joven que ingresa en el Instituto del Teatro de Sevilla. Y es por entonces cuando le da vueltas a la cabeza a cómo va a ser conocido en su faceta artística. Llamándose Manuel Fernández, no lo veía positivo, más bien vulgar. Entonces es cuando decide buscarse un apellido que resulte eufónico, llamativo. Pensando en su situación de huérfano y en lo que había sufrido por tal circunstancia familiar, dio en autobautizarse como Manolo Solo. Insistió muchas veces en el transcurso de sus treinta años de carrera que así se sentía él en su interior, en sus pensamientos, en la soledad que lo acompañó en muchos instantes de su vida.

Y es aquí también donde surge una versión, bonita pero tal vez completamente falsa: la de que un niño que lo conocía y sabía de su orfandad fue el autor de ese apellido falso. No lo contó así Manolo, pero a su muerte, alguien nos ha colado en un medio digital lo que más bien parece una patraña.

Su aventura en Madrid

Madrid seguía siendo para muchos la meta donde buscar trabajo, máxime si este consistía en triunfar como actor. Pero en el caso de Manolo Solo, más que recurrir a ese impulso tan socorrido, se plantó en la capital de España para reencontrarse con quien parece ser era su novia, o una joven que le gustara mucho, pues la razón de ese viaje nunca la explicó con detalles verídicos Manolo. Reproducimos lo que confesó a un colega nuestro: "Llegué a Madrid ya talludito y por amor, porque mi pareja vivía allí. Bueno, también porque coincidió con una oferta que tuve para actuar en una obra de Juan Diego Botto".

No hemos sabido quién era aquella pareja y menos cuánto le duró su compañía. Lo único que hemos investigado es que se pateó Madrid en busca de más trabajos, y no los encontró. Vivía en una pensión, se quedó sin dinero, pensó regresar a Sevilla, alicaído, sin oportunidades para su sueño de ser actor, y sin novia. Reflexionó. ¿Qué dirían sus amigos? Lo tacharían de fracasado. Así es que prefirió echarle cara al asunto, pedir prestadas unas pesetas y continuar su ronda en pos de algún contrato, por pequeño que fuera, como eso tan típico de salir al escenario llevando una lanza o sirviendo una taza de café.

El papel que dudó si aceptar

No haremos demasiado largo ya nuestro relato. Porque un día cambió su suerte; el que la sigue, la consigue. Y Manolo Solo comenzó a intervenir en un montón de series de televisión en 1992, hasta hace poco tiempo, donde poco a poco dio la dimensión de lo que su talento albergaba para la pequeña pantalla. En 2025 intervino en la titulada Anatomía de un instante, donde encarnó la figura del teniente general Gutiérrez Mellado.

El cine era otra de sus metas. En la pantalla debutó a partir de 2002. Si larga es la lista de series televisivas, no es menos menguada la de su filmografía. En 2011 aparecía en El Gran Vázquez, aquel gran personaje del cómic, en un papel también de un personaje real, el dibujante Francisco Ibáñez. El mismo año en el que apareció en 23-F, la película, como Fernando Castedo, que fue director general de TVE. En 2014 ejerció de periodista en la excelente película La isla mínima. Y dos años más tarde era en Tarde para la ira, Santi Triana, un toxicómano de baja estofa, papel que no quería interpretar, aunque su director, el también actor Raúl Arévalo, se lo había ofrecido ocho años antes y al final lo convenció. Y, ya ven: le dieron el Goya al mejor actor de reparto.

Fue en adelante nominado por Cerrar los ojos —la película en la que sí fue protagonista, a las órdenes de Víctor Erice—, El buen patrón —como ayudante del personaje central, el de Javier Bardem—, B, la película y Una quinta portuguesa. Lo premiaron varias veces la Unión de Actores y varios festivales, el de Huelva, Islantilla y Málaga. A menudo, directores, quizás siguiendo la costumbre de siempre, la de ofrecer a un actor una y otra vez tipos similares, Manolo Solo ha tenido que repetir ser un villano, un malasangre, un psicópata... Él aducía que era porque tenía bolsas bajo sus ojos. Escena tierna fue cuando acudió a las galas de los Goya del brazo de su madre.

Manolo siempre fue un tipo especial, le encantaba el silencio, hablaba en voz baja. Gustaba pasear mucho con su mascota, la perra Norty. El rock continuaba siendo para él imprescindible y hasta quiso contar con otra banda, siendo ya un actor prestigioso, a la que llamó Manolo Solo & Also Starring. Si alguien le hablaba de novias, él respondía que había tenido muchas, pero ninguna fue para él un gran amor.