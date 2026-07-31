Con el aval de ocho premios Donatello y un clamoroso éxito de taquilla en su país, la italiana La última ronda en Venecia da un baño de neorrealismo moderno a una trama que bien podía incorporar una secuela de Resacón en Las Vegas. En el film de Francesco Sossai, naturalmente, se ve todo el gusto por la ruina y el humanismo del país de Sorrentino, sin eludir tampoco el gag: la historia de dos borrachos que embarcan en la road-movie a un estudiante desencantado, sin querer alcanzar la densidad temática de Ozu o Kaurismäki, sí tiene ese mismo gusto reflexivo y compasivo, definitivamente al margen de la moral de algún otro relato de alcoholismo como Leaving Las Vegas.

Lo mejor de la segunda película de Sossai, triunfando de manera inesperada en su país, es el aire de decadencia nocturna, entre cutre y descarnada, de la particular juerga de los protagonistas. El film, callejero como es, tiene un aire de relato mítico, todo se articula en torno a la búsqueda de un tesoro, y esa noción de arquitectura, herencia y progreso (la visita a la tumba de Carlo Scarpa) puntea las correrías del trío para añadirle resonancia sobre las reviradas carreteras de la vida que ocupan sus títulos de crédito.

"Para nosotros sigue siendo ayer", dice distraídamente uno de ellos buscando la última copa de madrugada. En otro momento, enunciarán una particular teoría del placer en la que parece descansar la moraleja del film. La última ronda en Venecia utiliza la compulsión del alcohólico para hacer algo más que moralismo y retratar la desesperación vital de los dos amigos. Pero Sossai añade cierto misterio existencial, burlándose en uno de los primeros compases del film de la americanización del género de las borracheras nocturnas en un bar de country (La última ronda en Venecia comparte sinopsis, sobre el papel, con la reciente comedia USA 72 horas), creando una sensación de resaca perpetua. La crudeza y el silencio de las calles vacías, de las autopistas de extrarradio, adquieren así un extraño optimismo.

De modo que La última ronda en Venecia triunfa al extraer poesía etílica de la road-movie, sin aburrir al espectador por mucho que el paseo nocturno parezca un tanto episódico y deslavazado.