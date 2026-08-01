Actores de Spider-Man: de Tobey Maguire a Tom Holland y lo mejor de cada uno

Esta semana ha llegado a los cines la nueva aventura del icónico superhéroe arácnido Spider-Man. Lo ha hecho arrasando, ya que más de medio millón de personas ya han visto Spider-Man: Brand New Day en su primer día en las salas de cine de España, lo que la convierte en la mayor apertura de la historia para una película en nuestro país.

Al superhéroe lo han interpretado en el cine fundamentalmente tres actores. La andadura comenzó con Tobey Maguire, quien protagonizó la aclamada trilogía dirigida por Sam Raimi.

Tobey Maguire como Spider-Man.

Este primer Peter Parker dejó para la posteridad la mítica frase sobre cómo "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", marcando el inicio de la fiebre por el cine de superhéroes en el nuevo milenio.

Aquel primer universo cinematográfico contó con la participación de Kirsten Dunst en el papel de Mary Jane Watson, regalando a los espectadores el icónico beso bajo la lluvia.

A nivel de antagonistas, esta etapa brilló especialmente gracias a la magistral interpretación de Willem Dafoe como el Duende Verde, cuyo enfrentamiento con el héroe definió las bases de la franquicia, a pesar de que entregas posteriores como Spider-Man 3 introdujeran elementos más discutidos como el famoso baile de Peter Parker en su etapa oscura.

El Spider-Man guaperas

El testigo fue recogido posteriormente por Andrew Garfield en una versión del personaje mucho más gamberra, ágil y fiel al humor característico de las viñetas. En esta etapa, el interés amoroso recayó sobre Gwen Stacy, encarnada por Emma Stone, cuya química en pantalla fue sumamente elogiada. Desafortunadamente, la saga quedó truncada con sólo dos entregas, dejándonos eso sí una de las escenas más tristes de la historia de estas adaptaciones, la trágica muerte de su Gwen.

Andrew Garfield y Emma Stone en The Amazing Spider-Man

El Spider-Man de los Vengadores

La tercera encarnación llegó de la mano de Tom Holland dentro del complejo entramado de Marvel. Esta versión prescindió de los orígenes clásicos y de la figura del tío Ben para centrarse en la tutoría de Tony Stark. El momento cumbre de su andadura se produjo en Spider-Man: No Way Home, una cinta histórica que reunió a los tres actores mediante el recurso del multiverso, regalando momentos de comedia y complicidad inolvidables.

Spider-Man tutelado por Iron Man.

La historia del personaje va más allá del cine contemporáneo, recordemos la nostálgica serie de televisión de finales de los setenta protagonizada por Nicholas Hammond, así como la curiosa versión japonesa del personaje.

Pincha en el audio para escuchar algunos de los mejores momentos de las películas de Spider-Man.