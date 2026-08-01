En esta nueva entrega del podcast de cine Par-Impar en esRadio, Juanma González y Dani Palacios nos sumergen en una sesión doble de auténtico cine de culto y serie B de los años noventa. El programa rinde homenaje al talento del director de culto Stuart Gordon y a la mítica productora Full Moon, capitaneada por Charles Band. A través de un análisis desenfado pero riguroso, los presentadores desmenuzan dos de las obras más singulares y físicas del realizador: El Foso y el Péndulo (1991) y Castle Freak (1995). Ambas películas personifican una época dorada del cine de terror directo a videoclub, donde las limitaciones presupuestarias se suplían con un desbordante ingenio visual y una entrega absoluta por parte de sus actores fetiche.

La andadura comienza con El Foso y el Péndulo, una libre adaptación del célebre relato de Edgar Allan Poe que Gordon reformula para adaptarla a su estilo visceral y de terror físico. Ambientada convenientemente en el año 1492, la cinta retrata una visión delirante y lúbrica de la Inquisición española. El gran aliciente de la función es la asombrosa interpretación de Lance Henriksen en el papel de Torquemada, encarnado aquí como un fanático atormentado por sus propias represiones sexuales y delirios de poder. La película baila constantemente entre el terror gótico y un humor negro muy cercano a la parodia, ejemplificado en la hilarante escena del juicio a un esqueleto al que azotan hasta deshacerlo, un momento que los locutores comparan con un sketch de los Monty Python.

La producción de este filme cuenta además con curiosidades memorables que enriquecen el anecdotario del programa de esRadio, como el brevísimo pero impagable cameo del legendario actor Oliver Reed interpretando a un enviado del Papa. Según relatan González y Palacios, Gordon le permitió que en sus dos minutos en pantalla se limitara a beber vino real, lo que facilitó enormemente el rodaje. El desenlace de la película, con una bruja que explota tras ingerir pólvora de forma literal, rubrica el tono desenfadado y macabro de una propuesta que, pese a sus costuras de bajo presupuesto, ofrece momentos visualmente potentísimos gracias a la notable dirección artística de la factoría de Charles Band.

La segunda parte de este programa doble se traslada a la truculenta atmósfera de Castle Freak (1995), una de las cintas más oscuras y escabrosas de la filmografía de Stuart Gordon. Rodada en el propio castillo medieval que Charles Band poseía en la Umbría italiana, la película está protagonizada por la emblemática pareja del cine fantástico formada por Jeffrey Combs y Barbara Crampton. Aquí encarnan a un matrimonio sumido en una profunda crisis tras una tragedia familiar que hereda la fortaleza, sin sospechar que en sus mazmorras habita un ser deforme y martirizado llamado Giorgio. La crudeza de la propuesta, su sordidez sexual y el dramatismo gótico la convierten en una pieza de culto muy superior a la media de las producciones destinadas al mercado doméstico.

Los conductores de Par-Impar analizan pormenorizadamente los elementos de terror físico y psicológico de la película, destacando el trágico trasfondo del monstruo y su perturbadora mutilación genital a manos de su propia madre. Asimismo, especulan con la posibilidad de que directores españoles de renombre dentro del género, como Paco Plaza y Jaume Balagueró, se inspiraran directamente en el aspecto visual de Giorgio para dar forma a la icónica niña Medeiros de la saga cinematográfica Rec. La música del programa concluye con una curiosidad familiar sobre la dinastía Band: la sintonía final corre a cargo de la banda The Calling, cuyo vocalista, Alex Band, es hijo del compositor Richard Band y sobrino del célebre productor de Full Moon.