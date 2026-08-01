Una corrupción de película: roba a su empresa un millón de dinero negro de amaños de obras públicas

La realidad supera a la ficción, por más veces que lo digamos no deja de ser cierto. Una fontanera al frente de las cloacas del partido en el Gobierno y amaños de obras y contratos públicos para conseguir mordidas parecen un guion disparatado de la comedia del verano, aunque maldita la gracia que tiene. Cambien una fontanera por un cerrajero, pongan sobre la mesa una constructora que amaña contratos públicos y el dinero negro de las mordidas lo tiene guardado en la caja fuerte de sus oficinas y ya tienen la premisa de Atrapa el millón.

'Atrapa el millón'.

Esta divertida comedia francesa, aquí sí nos podemos reír porque sabemos que es ficción, nos presenta a Stan, un trabajador que se ha dejado la piel por la empresa, pero que descubre que va a ser objeto de un despido injusto. Como represalia, decide perpetrar un robo en la sede de la compañía y llevarse un maletín que contiene un millón de euros procedentes de fondos no declarados, consciente de que sus jefes no podrán denunciar la sustracción sin desvelar sus propias actividades ilícitas.

Sin embargo, el conflicto se desata cuando, de camino al aeropuerto para huir del país, Stan recibe una llamada telefónica de su superior en la que se le aclara que su cese ha sido simplemente un malentendido de la dirección. A partir de ese momento, el protagonista dispone de una única noche, antes de que den las 20:00 de la mañana, para devolver el botín a su lugar de origen sin ser descubierto.

La situación se complica de manera extraordinaria al haber perdido Stan su acceso a la caja fuerte. Ante la desesperación de la cuenta atrás, se ve obligado a recurrir a los servicios de un cerrajero sin escrúpulos y de dudosas luces, un personaje interpretado por el destacado cómico Christian Clavier, quien protagoniza los momentos más hilarantes de la película.

'Atrapa el millón'.

A través de una sucesión de decisiones disparatadas y equívocos de ritmo frenético, Atrapa el millón construye una notable sátira sobre la codicia y la supervivencia. La película ofrece al espectador una experiencia sumamente amena mediante una huida hacia adelante donde la tensión y la carcajada están garantizadas. De fontaneras a cerrajeros, al final la corrupción deja momentos hilarantes.

Entre el resto de estrenos destaca la esperada vuelta del superhéroe arácnido, dramas de corte fantástico y coproducciones hispanoargentinas basadas en hechos reales.

La soledad de Spider-Man

Uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de este verano 2026 es, sin duda, Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega en la que el actor británico Tom Holland se enfunda el traje del hombre araña. La película se une a otros títulos estrenados como Toy Story 5 y La Odisea.

'Spider-Man: Brand New Day'

En esta ocasión, la trama nos muestra a un Peter Parker sumido en la más absoluta soledad después de que, en la entrega anterior, un conjuro del Doctor Strange hiciera olvidar a todo el mundo su verdadera identidad. Peter se enfrenta ahora no solo a peligrosos villanos en una Nueva York acechante, sino también al dolor de ver cómo su amada MJ y su mejor amigo Ned continúan con sus vidas universitarias sin tener el más mínimo recuerdo de él.

La 'religiosa' Anne Hathaway

La cartelera también recibe a Mother Mary, una producción de gran despliegue visual protagonizada por la oscarizada Anne Hathaway y Michaela Coel. La historia sigue a una estrella del pop en una crisis personal que busca el diseño perfecto para su próxima gira y recurre a una antigua amiga de la que se había distanciado.

A pesar de contar con una estética muy cuidada, la película termina perdiéndose en una amalgama de metáforas pretenciosas, introduciendo giros relacionados con el esoterismo, los exorcismos y las posesiones que terminan por descolocar por completo al espectador.

Resacón en Venecia

La nota europea la pone la producción italiana La última ronda en Venecia, una comedia dramática que narra la andanza de dos hombres de mediana edad, acosados por las deudas y la ruina, que deciden ahogar sus penas viviendo cada noche como si fuera la última de sus vidas.

'La última ronda en Venecia'.

Su destino se cruzará con el de un joven estudiante de arquitectura que tampoco pasa por un buen momento personal, a quien decidirán apadrinar para emprender un accidentado viaje por carretera a través de la llanura del Véneto que les cambiará a todos.

Los estrenos los completan la cinta y el drama argentino, en coproducción con España, La mujer de la fila. Basada en una conmovedora historia real, la película retrata la lucha de una madre coraje perteneciente a la clase media cuya vida se desmorona cuando la policía detiene a su hijo adolescente acusándolo de graves delitos. Y por último la película española Mala bestia.

Pincha en el audio para descubrir sin spoilers una guía completa para los amantes del séptimo arte que buscan disfrutar de las mejores historias en la gran pantalla durante esta semana.