De la moral de Atticus Finch al desbarre de 'Mi primo Vinny': repaso al mejor cine de abogados

En esta nueva entrega del programa Prohibido Contar Ovejas, emitido en esRadio y presentado por Felipe Couselo, se abre un interesante espacio de debate en torno a la figura de los abogados en el séptimo arte. Para abordar este apasionante tema, el programa cuenta con la participación de Juanma González y del abogado, escritor y bodeguero Mariano Fisac, quien además de aportar su visión jurídica y cinematográfica, ameniza la velada presentando su propio proyecto vinícola, un vino llamado Bogarra procedente de la localidad madrileña de Colmenar de Oreja.

El repaso por los grandes letrados de la gran pantalla arranca con el que es considerado, por unanimidad, el mayor referente moral de la historia del cine judicial: Atticus Finch, interpretado de forma magistral por Gregory Peck en la inolvidable película Matar a un ruiseñor. Los tertulianos coinciden en que este personaje encarna el ideal moral del ejercicio de la abogacía, un hombre sereno, íntegro y fiel a sus principios que decide asumir la defensa de un ciudadano negro acusado injustamente de violación en el profundo y racista sur de los Estados Unidos, sirviendo además de ejemplo cívico para sus propios hijos.

Frente a la rectitud casi mística de Finch, se analiza la figura de Paul Biegler, interpretado por James Stewart en el clásico de 1959 Anatomía de un asesinato. En este caso, nos encontramos ante un abogado más pragmático, con un estilo que recuerda al de un detective de cine negro, que vive al límite y que asume la defensa de un militar acusado de homicidio. A través de este filme, se pone de manifiesto la importancia de que todo individuo, con independencia de las sospechas que pesen sobre él, tiene derecho a un proceso judicial justo en una sociedad civilizada.

El universo literario de John Grisham, cuyas novelas han nutrido enormemente al cine de Hollywood, ocupa un lugar destacado en la charla. Se debaten películas como Tiempo de matar —una cinta que mezcla el drama sureño con la venganza violenta—, El cliente, con una emblemática Susan Sarandon en el papel de abogada protectora, y muy especialmente Legítima defensa, dirigida por Francis Ford Coppola. Esta última es señalada por Mariano Fisac como una de las mejores adaptaciones del autor por la crudeza y realismo con la que retrata los duros inicios de un joven abogado que debe enfrentarse a una poderosa corporación de seguros.

Otro de los hitos cinematográficos analizados es Doce hombres sin piedad, la ópera prima de Sidney Lumet protagonizada por Henry Fonda. La película sirve para reflexionar sobre el funcionamiento del jurado popular y las notables diferencias existentes entre el sistema judicial anglosajón y el español. Mientras que en los Estados Unidos el jurado tiene un papel central y una larga tradición, en España su implantación en el ámbito penal es mucho más tardía y se limita a una serie de delitos muy específicos, lo que cambia por completo la estrategia y el trabajo diario de los letrados.

El plano de la comedia también ofrece grandes títulos, destacando Mi primo Vinny, interpretada por Joe Pesci. Curiosamente, y a pesar de su tono humorístico, esta película es elogiada por los profesionales del derecho debido a su fiel retrato del procedimiento judicial estadounidense. Asimismo, se comenta la desternillante actuación de Jim Carrey en Mentiroso compulsivo, donde da vida a un abogado que, por el deseo de su hijo, se ve condenado a decir estrictamente la verdad, desencadenando situaciones caóticas pero muy reveladoras sobre la naturaleza de la profesión.

Finalmente, el programa repasa dramas de gran calado emocional y de suspense, como Yo soy Sam, que aborda la lucha por la custodia de una menor; Acción civil, un filme basado en hechos reales sobre la contaminación ambiental que muestra el elevadísimo coste financiero de los pleitos en territorio norteamericano; y la célebre Filadelfia, que marcó un hito en la concienciación sobre el sida y la discriminación. Tampoco faltan alusiones al vibrante duelo de Algunos hombres buenos, con la famosa frase de Jack Nicholson —"¡Tú no puedes encajar la verdad!"—, el suspense de Las dos caras de la verdad, y la singular mezcla de terror y proceso judicial que plantea El exorcismo de Emily Rose, consolidando un completo e imprescindible recorrido por el cine de tribunales.