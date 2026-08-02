Kira Miró y Salva Reina: "En el mundo del cine conciliar es dificilísimo"

La comedia familiar vuelve a la cartelera con Tres de más, el nuevo largometraje de Mar Olid protagonizado por Kira Miró y Salva Reina. Basada en una exitosa película italiana, la cinta parte de una premisa fantástica —una pareja que rechaza la idea de tener hijos despierta convertida en padres de tres niños— para hablar de prejuicios, conciliación, empatía y de cómo la vida puede cambiar la mirada de cualquiera.

Una comedia para reír... y también emocionarse

Para Mar Olid, la adaptación del original italiano pasó por acercar la historia al público español sin perder su esencia. "Los italianos y los españoles tenemos mucho que ver", explica la directora, que decidió actualizar algunos elementos, desde las profesiones de los protagonistas hasta la personalidad de los niños, para hacer la historia "un poco más actual".

'Tres de más'.

Pero más allá de las situaciones cómicas, Mar insiste en que la película esconde un aprendizaje emocional. "Ellos tienen un criterio de los padres como personajes que dices, Dios mío, son como lo peor del mundo, pero cuando ellos lo son y se dan cuenta de lo difícil que es... también es porque han empezado a empatizar". Un mensaje que resume en otra idea: "Los padres no son perfectos ni tienen por qué serlo".

Ese equilibrio entre humor y emoción fue, precisamente, uno de los objetivos durante el rodaje. "Nos lo pasamos muy bien ensayando, nos lo pasamos muy bien rodando", recuerda la directora, que asegura que algunas escenas llegaron a emocionar al propio equipo técnico. "Nos han tocado en el corazón".

Kira Miró: conciliación, maternidad y empatía

Uno de los aspectos que más destaca Kira Miró es la reflexión que plantea la película sobre la conciliación. Su personaje comienza siendo incapaz de comprender las necesidades de una compañera de trabajo con hijos, una percepción que cambia radicalmente cuando vive la experiencia de la maternidad.

"Cuando yo lo vivo y quiero pasar más tiempo luego con mis hijos y veo que no es tan fácil... creo que es muy importante y que todavía nos queda mucho camino por recorrer para conciliar", afirma la actriz.

'Tres de más'.

Kira reconoce además que la historia invita a dejar de juzgar a quienes tienen hijos. "Desde fuera todo parece muy bonito y la maternidad yo la haría diferente, pero métete en el barro y luego vemos", señala. También recuerda una de las frases que más le impactó del guion: "Les dices cualquier cosa y te hacen caso. O sea, qué responsabilidad más grande. Qué miedo".

La actriz también pone el foco en las dificultades de conciliación dentro de la propia industria audiovisual. "En el mundo del cine conciliar es dificilísimo", asegura. "Los técnicos están de sol a sol y luego recogen y desmontan. Para ellos es muy difícil mientras están rodando tener vida".

Salva Reina reivindica mirar sin prejuicios

Para Salva Reina, el viaje de su personaje demuestra que muchas veces la felicidad aparece donde uno menos la espera. Su chef de éxito termina trabajando en un parque de bolas y descubriendo una realidad que nunca había contemplado.

"Si tienes amor por esa profesión y esa profesión te da la vida, al final te sale solo innovar, te sale solo buscar la calidad", explica el actor sobre esa transformación.

Salva también cree que la película lanza un mensaje contra los prejuicios. "No hay que juzgar, aquí está 24-7 y no sabes cuál es el background que trae esta persona, esta familia, este niño", reflexiona, antes de bromear con el restaurante de su personaje, que solo admite adultos: "Habría que poner 'Energúmenos out'. Porque hay algunos adultos que son también para dejarlos fuera".

Durante la entrevista, tanto Kira como Salva recuerdan además el ambiente de rodaje, que describen como un auténtico "campamento de verano". La actriz incluso destaca el papel de Mar Olid al frente del equipo: "Cualquier problema lo convierte en una virtud" y asegura que, un año después del rodaje, el grupo de WhatsApp formado por actores y técnicos sigue activo.

Mar Olid reivindica la comedia

La directora aprovecha la presentación de Tres de más para defender un género que considera injustamente tratado en los grandes premios.

Kira Miró, Salva Reina y Mar Olid con Sergio Pérez.

"Es muy difícil de dirigir, es muy difícil de escribirlo, es muy difícil de interpretarlo", afirma sobre la comedia. Por eso celebra que poco a poco vaya ganando espacio en reconocimientos como los Premios Goya, aunque cree que todavía queda recorrido. "Creo que en el mundo que estamos viviendo actualmente hay que reírse y ver comedias y que salgas con una sonrisa, que te sientas feliz durante un rato", sostiene.

Aunque el humor es la puerta de entrada, Mar considera que las mejores comedias son aquellas capaces de ir un paso más allá. "No solamente he venido a reírme, también he venido a sentir. A mí eso me parece muy bonito de las comedias".