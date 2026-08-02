La desternillante parodia de 'El Padrino' del cine español

Esta semana FlixOlé, el servicio líder en la difusión del patrimonio cinematográfico español, rinde homenaje con un ciclo especial a Antonio Garisa, un actor cuya trayectoria resulta fundamental para entender la evolución de la comedia española del siglo XX. Andrés Arconada destaca su singularidad expresiva y su arrolladora presencia en el teatro y el cine, donde compartió cartel con estrellas de la talla de Manolo Escobar o Concha Velasco.

Entre los títulos recuperados sobresale la comedia El Padrino y sus ahijadas, una desternillante parodia del clásico de Francis Ford Coppola en la que Garisa ofrece un magnífico recital de vis cómica.

'El Padrino y sus ahijadas'.

En 1972 comenzaba la saga de El Padrino que dejó con la boca abierta a todo el mundo. Tan solo dos años después, en 1974, el realizador Fernando Merino (No desearás la mujer del vecino, Pisito de solteras…) firmó esta parodia a la española El Padrino y sus ahijadas.

En esta particular comedia, la banda de Rufo Cicerone y la de Renzo Malatesta son los clanes mafiosos que se disputan la ciudad. Eso sí, no discuten por el monopolio de las drogas, juegos ilegales o extorsiones. Estas dos mafias luchan por el control de la industria de las fotonovelas y el mundo del disco.

¿Qué sería del verano sin película de tiburones?

Tiburones, pirañas… o cualquier tipo de monstruo marino que nos haga no entrar tranquilos en el mar. Prime Video apuesta por el suspense con el estreno de La boca del diablo, una angustiosa propuesta de supervivencia bajo el agua. El argumento gira en torno a cinco amigos que deciden realizar una expedición de buceo en unas remotas cuevas de Tailandia.

'La boca del diablo'.

Lo que debía ser una aventura inolvidable se transforma en una pesadilla claustrofóbica al quedar atrapados junto a un implacable depredador marino, un elemento que desatará la desconfianza mutua y la desesperación entre los miembros del grupo.

Música K-pop

Está de moda y Netflix viaja hasta el mercado asiático con el estreno de Un Comeback Salvaje. Esta producción de Corea del Sur explora el fenómeno de la música pop coreana a través de un trío de K-pop muy famoso en la década de los noventa que terminó disolviéndose tras un gran escándalo. Veinte años después, los integrantes intentarán recuperar su antigua gloria organizando un concierto de reencuentro, un reto que les obligará a enfrentarse a sus fantasmas del pasado y a superar duros obstáculos profesionales.

Tequila que te hace viajar en el tiempo

La oferta de Movistar Plus se diversifica esta semana con dos propuestas atractivas. La primera es la comedia romántica de origen australiano Otra última oportunidad, cuya acción se sitúa en la emblemática Nochevieja de 1999. Mientras la sociedad teme las consecuencias del efecto 2000, la protagonista queda atrapada en un asombroso bucle de tiempo que se activa cada vez que consume tequila, lo que le permitirá revivir la velada una vez tras otra para intentar solucionar sus desastres sentimentales.

'Otra última oportunidad'.

La segunda novedad de este operador es la película de acción china A la caza del zorro. La cinta presenta un vibrante duelo entre un tenaz detective de delitos económicos y un escurridizo prófugo que se esconde en las calles de París. Inspirada en operaciones policiales reales, la película combina la espectacularidad de las escenas de acción con una profunda investigación sobre la evasión de capitales y la corrupción política a nivel internacional.

Finalmente, Filmin cierra el repaso semanal con el estreno de la película francesa Mektoub, mi amor: Canto Uno, una obra caracterizada por su fuerte sensualidad y sus escenas explícitas durante un verano en el sur de Francia.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles.