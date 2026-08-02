Las películas de Marilyn: "La actuación de Miss Monroe provoca alaridos de placer"

Al cumplirse sesenta y cuatro años de la trágica desaparición de Marilyn Monroe, en este 2026 del centenario de su nacimiento, hemos considerado el momento de elegir las películas que más repercusión tuvieron en la carrera cinematográfica de quien fue llamada "La diosa del amor". No por ello las mejores, pero sí donde fue "más ella", más auténtica, según lo que luego se llamaría sex symbol. Explotó su físico como ninguna otra, ya desde antes de dedicarse al cine, cuando posó desnuda ante un fotógrafo que utilizó una de las imágenes para un calendario. La respuesta de Marilyn cuando le preguntaron si tenía algo puesto en uno de esos posados en pelotas, no pudo ser más ocurrente: "Sí, la radio". Otra versión, puede que inventada, fue ésta: "Chanel número 5".

El debut de M.M. en la pantalla se produjo en diciembre de 1947, para la 20th Century Fox, en Dangerous Years y su despedida cinematográfica, dirigida por George Cukor, con Something's Got to Give, cuyo reparto lo encabezaba Dean Martin formando pareja con Cyd Charisse. Esta película no llegó a terminarse, suspendida en junio de 1962, dos meses antes de que Marilyn muriera, en la que sólo ella rodó unas escasas secuencias en una piscina.

Ya fallecida, la 20th Century Fox aprovechó su gran archivo para recopilar fragmentos de quince películas de la estrella, incluyendo los de Something's Got to Give inéditos. Rock Hudson se encargó de narrar los aspectos más importantes de la vida y la filmografía de Marilyn, en este trabajo que llevó como título sólo el nombre artístico de su protagonista, sin el apellido.

Amor en conserva y Eva al desnudo

United Artists fue la compañía que contrató a Marilyn para una aparición relámpago en una de las descacharrantes películas de los hermanos Marx: Amor en conserva, de 1950. Por cierto, la productora realmente fue la legendaria Mary Pickford.

La secuencia entre ella y Groucho Marx, de sólo unos pocos minutos, consistió en la presencia de Marilyn moviendo sus caderas y caminando provocativamente, dirigiéndose al detective que encarnaba el bigotudo cómico. Le dijo: "Necesito que me ayude. Algunos hombres me siguen". La respuesta inmediata de Groucho: "No me imagino por qué".

Aquel mismo año, 1950, intervino asimismo brevemente en una destacada cinta dirigida por John Huston, La jungla del asfalto, con un reparto encabezado por aquel excelente Sterling Hayden y el veterano Louis Calhern. Los de la Fox, que la habían despedido, al verla allí, le ofrecieron un contrato de siete años, a razón de cobrar semanalmente setecientos cincuenta dólares. Por esa época es cuándo bautizan artísticamente a quien se llamaba Norma Jean como Marilyn Monroe.

Un antiguo directivo cinematográfico, míster Hyde, se convirtió en su representante y en su amante. Gracias a él trabajó entonces en las citadas películas y en otras, como Eva al desnudo a las órdenes de Joseph Mankiewicz, donde representó el personaje de Miss Caswell. Siendo su intervención también breve, la de una aspirante a actriz que hace valer su explosivo físico, un pecho llamativo y una figura espectacular. A George Sanders, uno de los protagonistas, le dijo que necesitaba urgentemente convertirse en estrella. Y lo fue.

Niágara y Los caballeros las prefieren rubias

Van transcurriendo los primeros años de la década de los 50 y aquella explosiva rubia, que siempre se sintió sola e insegura, fue progresando muy lentamente como actriz, admitiendo lecciones de una profesora, en tanto continuaba sus amores, unas veces con desconocidos y algunas con quienes tenían la posibilidad de proporcionarle otros contratos, aunque no fueran de protagonista.

Así, fue llenando su filmografía con estos títulos y papeles insignificantes: Let's Make it Legal, con Claudette Colbert; Clash by Night, que tenía como protagonistas a Barbara Stanwyck, Paul Douglas y Robert Ryan; No estamos casados, junto a Ginger Rogers; Niebla en el alma, que filmaron Richard Widmark y Anne Bancroft, interpretando Marilyn a una psicópata babysitter; Me siento rejuvenecer, a cargo de Ginger Rogers y Cary Grant, donde repetía un papel que más de una vez representó, el de tonta del bote. Fue una divertida comedia. Mas, a partir de entonces ya no era la joven que se servía de sus encantos para sobresalir un rato en la pantalla, sino una más disciplinada actriz, que ganaba en calidad interpretativa.

Lo peor de aquel 1952 es que, como había trabajado en cinco películas, se sintió agotada. Y para sobrellevar ese estado de ánimo recurrió a sedantes y barbitúricos. El principio de su desenfrenada vida que la llevaría a su final.

"Yo no me considero una mercancía, pero estoy segura de que hay una buena cantidad de personas que no me considera otra cosa". Eso pensaba. La empezaron a llamar en la prensa "La diosa del sexo". Fue en 1953 cuando participó en el reparto de Niágara, donde exhibió su talante dramático y la primera vez que cantaba en una película. Bueno, más que cantar, susurraba. La sexualidad de la actriz seguía siendo, no obstante, todavía su mejor baza. Era la villana que induce a un joven amante a cargarse a su esposo, que interpretaba Joseph Cotten.

Si hemos ya citado títulos cinematográficos con actores prestigiosos era sencillamente para reparar en que, aunque Marilyn estaba a años luz de ser comparada con ellos, participaba en rodajes importantes, procurando aprender de su magisterio.

Se lució en 1953 en Los caballeros las prefieren rubias. Ya su personaje era de mayor prestancia y duración, el de Lorelei Lee, emparejada en el reparto con la muy cotizada Jane Russell, despampanante morena, a quien por su categoría le pagaron doscientos mil dólares, en tanto la pobre Marilyn hubo de contentarse con su paga semanal acordada de quinientos dólares semanales.

A pesar de esa injusta diferencia, la Monroe subió de categoría tras estrenarse aquella desenfadada comedia de Howard Hawks.

La tentación vive arriba

Cuando finalizaba 1953 se embarcó en la que sería otra sensacional comedia, Cómo casarse con un millonario, de Jean Negulesco, que tuvo a su cargo, además de la Monroe, a Betty Grable y a Lauren Bacall. ¡Vaya trío, de belleza y de talento! Resultó que aunque las otras dos estrellas estaban más tiempo en pantalla, el público distinguió más el trabajo de Marilyn, como también lo corroboró la crítica. Variety dijo esto: "La actuación de Miss Monroe provoca alaridos de placer". Sin comentarios.

En el otoño de 1954 es cuando ya como protagonista rodó una de sus dos mejores películas, La tentación vive arriba. Se repone mucho en las televisiones. La historia del casado en vacaciones que "factura" a su familia y se queda a trabajar, con la sorpresa de que en el piso de arriba habita una vecina de "toma pan y moja". Y es en esa comedia de Billy Wilder, impecable, es donde la Monroe da toda la medida de lo que una actriz en ese supuesto enredo puede interpretar con toda solvencia. La escena que tiene fecha cuando se filmó, 10 de septiembre de 1954, marcó un hito: la vecina del cincuentón adúltero tiene mucho calor, se detiene en un respiradero del metro neoyorquino, y el vestido de la estrella se revuelve en el aire dejando contemplar sus maravillosas piernas, y algo más: las bragas.

Con faldas y a lo loco

Definitivamente, mediados los años 50, Marilyn estaba ya consagrada. No en vano había recibido lecciones del fundador del Actor's Studio, Lee Strasberg. Le quedaban por rodar seis películas. Lo malo es que por su afición a las drogas fue perdiendo la memoria y le costaba aprenderse los parlamentos de sus guiones.

De 1956 era Bus Stop, donde se emparejó con un Don Murray, como vaquero pueblerino. El contraste entre ambos saltaba a la vista. Ella, una cantante de carretera que aspira a ser estrella en Hollywood. Pensaba que por su trabajo tal vez era merecedora de un Oscar. Ni siquiera fue nominada, pero su interpretación fue considerada fantástica.

El príncipe y la corista está fechada en 1957. Con guion de un autor prestigioso, Terence Rattigan. El director y protagonista masculino fue Laurence Olivier, el muy considerado actor británico especializado en obras de Shakespeare. Resulta que estaba basada en la obra teatral del mentado Rattigan, a Marilyn le encantó al verla en Broadway, compró los derechos y se embarcó en un rodaje que no debía haberse producido. Fue en unos estudios londinenses. Era evidente que el muy culto, refinado actor chocaba con una Marilyn que apenas fue a la escuela, por mucho que aprendiera de la vida. Total: no se entendieron. Todo fue un fracaso.

Dos años después, 1959, ella se resarció con ganas. La película Con faldas y a lo loco es sin duda la mejor de su filmografía, seguida desde luego por La tentación vive arriba.

El argumento no podía ser más ocurrente. Dos músicos huyendo de una banda de gángsteres tuvieron que vestirse de mujer, simular serlo con su mejor disposición, para así ser contratados por una orquesta de señoritas de gira por todo el país. Jack Lemmon y Tony Curtis estaban "sembrados" de comicidad; hilarantes todas sus intervenciones. Con una Marilyn, que no se daba cuenta del sexo de aquella disparatada pareja, enrolada en la orquesta de marras.

La película fue un exitazo pero el rodaje fue infernal. Billy Wilder casi enloqueció. Marilyn llegaba al estudio ¡con seis horas de retraso! Sin aprenderse del todo su papel. Seguía tomando drogas. Estaba embarazada. Y cuando terminó de filmarse aquella, por otra parte, joya entre las mejores comedias del cine, 6 de noviembre de 1958, la víspera, había sufrido su segundo aborto.

Vidas rebeldes y la muerte de Clark Gable

Transcurrieron dos años. Era 1960 cuando Marilyn Monroe coprotagonizó El multimillonario junto al actor y cantante francés Yves Montand. Película de escaso interés, entre canciones, bailes y una historia de amor que se alargó en la vida real. Montand se metía en el camerino contiguo de su pareja, encamándose a diario. Su mujer, Simone Signoret, coronada con unos hermosos cuernos, a punto estuvo de mandarlo a cierto maloliente sitio cuando Yves volvió a su casa.

A poco de terminar El multimillonario, la Monroe se marchó a Reno, estado de Nevada, para incorporarse al rodaje de Vidas rebeldes, un proyecto que se había demorado un par de años. El guion lo había escrito Arthur Miller, todavía casado con la estrella. Ésta, desempeñaba en la historia a una desequilibrada mujer que viaja a Reno a divorciarse de su marido, y allí se ve envuelta en la relación con dos hombres. Clark Gable encabezaba el reparto. Un honor para Marilyn, que desde muy joven, lo admiraba y era como la encarnación de un padre que no había conocido.

Consecuencia de sus constantes delirios, ella se comportó en el rodaje de manera tan poco profesional, por culpa de sus adicciones y retrasos en el trabajo, lo que volvió loco a todo el equipo, en especial a Clark Gable que, terminada la filmación en octubre de 1960, a las dos semanas murió de un ataque cardíaco. La viuda del gran actor y la prensa acusaron a Marilyn de haberle causado ese final.

Como apuntamos al principio de este artículo, en 1962 rodó una película, que no llegó a terminarse, Something's Got to Give. Y dos meses después, el 4 de agosto, es cuando Marilyn Monroe puso el "The end" a su endiablada vida. La, sin duda, estrella mítica más deslumbrante. "La reina del sexo" como ninguna otra.