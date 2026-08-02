Los policías de las series de los 80 no pedían permiso

Esmeralda Ruiz, Juanma González y Dani Palacios comienzan el programa en esRadio con un toque musical de Kavinsky, concretamente su tema Nightcall, popularizado por la película Drive. Los colaboradores comentan el fallecimiento del artista francés a los 50 años, destacando su relevancia en el género del synthwave y el electro-disco, llegando a participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París.

La tertulia se adentra en el análisis de las grandes series de televisión de los años 80, comenzando por Corrupción en Miami. Dani Palacios y Juanma González recuerdan cómo esta producción revolucionó la estética de la época. A pesar de lo que muchos recuerdan como una serie festiva o puramente comercial, los críticos aclaran que se trataba de un drama policial serio, con tramas oscuras y finales habitualmente pesimistas, lejos del tono desenfadado de otras producciones de la televisión de aquellos años.

El éxito de la serie, creada bajo la fuerte influencia de Michael Mann, radicó en su cuidadísimo diseño de producción, que impuso modas como el uso de trajes pastel con camisetas, zapatos sin calcetines y vehículos de alta gama. Este despliegue estético y su icónica selección musical transformaron la propia identidad de la ciudad de Miami, que pasó de ser percibida como un lugar sombrío y peligroso a convertirse en un referente de glamour internacional.

Los colaboradores repasan la impresionante lista de celebridades y futuros actores consagrados que realizaron apariciones estelares en la serie. Nombres como Phil Collins, Bruce Willis, Liam Neeson, Ben Stiller, Julia Roberts o Javier Bardem tuvieron pequeños papeles en la producción antes de alcanzar el estrellato mundial. También se destaca la actuación de Edward James Olmos como el icónico teniente Castillo, un personaje de pocas palabras pero de gran firmeza que le valió un premio Emmy.

La segunda gran serie analizada es Canción triste de Hill Street, una obra maestra de Stephen Bochco que revolucionó el género de las series de abogados y policías. Ambientada en una comisaría de una gran urbe no identificada, la serie destacó por su carácter coral y su innovadora estructura narrativa, donde las tramas se desarrollaban a lo largo de varios episodios en lugar de resolverse en un único capítulo, influyendo directamente en producciones posteriores de gran éxito como The Wire.

A diferencia de los procedimentales clásicos, esta producción puso el foco en el factor humano de los agentes y en cómo su duro trabajo afectaba a sus vidas personales. Con un presupuesto muy elevado para la época y un estilo visual innovador que incluyó el uso de la cámara al hombro para dar una sensación de documental, la serie logró mantenerse en antena gracias a la paciencia de la cadena de televisión, algo impensable en los estándares de cancelación inmediata que rigen el mercado actual.