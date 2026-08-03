En esta cartelera de verano de 2026, las distribuidoras aprovechan para lanzar producciones que, aunque carecen del gran arrastre comercial de los grandes éxitos de taquilla, poseen un enorme valor artístico. Uno de los estrenos más destacados es Mother Mary, la última película del aclamado director David Lowery, producida por la prestigiosa firma A24, conocida por ser el estandarte del denominado elevated horror o terror elevado.

La película cuenta con una actuación colosal de Anne Hathaway, quien se postula como una firme candidata a los premios de la Academia. Hathaway interpreta a una estrella del pop en plena crisis existencial, en un papel con claras reminiscencias a la excentricidad de Lady Gaga. La cinta se define a medio camino entre el thriller psicológico musical y el drama íntimo, alejándose de las estructuras convencionales del cine de sustos adolescente.

En esta videocrítica te contamos todo lo que necesitas saber de la película, que acaba de estrenarse en cines españoles.

La trama de Mother Mary arranca cuando la protagonista, una estrella del pop sumida en una profunda crisis personal y artística, acude a una antigua amiga con el fin de confeccionar un vestido especial. A partir de ese momento, la película se transforma en una pieza sumamente teatral sustentada sobre intensos diálogos que revelan los traumas del pasado que quebraron su relación, salpicada por elementos sobrenaturales como exorcismos y sesiones de güija.

Estéticamente, la obra es una mezcla perfecta entre la intensidad de Cisne Negro, de Darren Aronofsky, y la sensibilidad gótica y familiar de Mike Flanagan en La Maldición de Hill House. Fiel a la trayectoria de Lowery —director de obras tan atmosféricas como El Caballero Verde o A Ghost Story—, la cinta destaca por su impecable fotografía y una soberbia banda sonora donde destaca la propia Hathaway cantando sus propios temas.

Uno de los momentos más impactantes de la película es una inquietante escena de baile sin música que evoca una posesión demoníaca, en la línea de los momentos más turbios de La Primera Profecía. Aunque Mother Mary es una propuesta singular y simbólica que puede exigir cierta predisposición por parte del espectador, su propuesta artística resulta fascinante y sincera, postulándose como una de las citas cinematográficas indispensables de este final de verano.