Spider-Man: Brand New Day ha arrasado en su primer fin de semana en los cines al recaudar 927 millones de dólares en todo el mundo, el segundo mejor estreno de la historia, solo por detrás de Avengers: Endgame, y el mayor debut de 2026, según Box Office Mojo. Junto a la nada despreciable taquilla de La Odisea, que afrontó su segunda semana, la taquilla USA alcanzó la mejor cifra de su historia.

El espectacular debut de Un nuevo día eclipsa al resto de la cartelera. En un solo fin de semana ya supera la recaudación mundial de La Odisea, que tras dos semanas suma 911,3 millones de dólares. Unas cifras igualmente espectaculares para un film que roza las tres horas de duración y que ha demostrado el poder de atracción de Nolan, uno de los pocos directores-acontecimiento en sí mismo, y la buena promoción de las salas IMAX, que han aumentado el poder de convocatoria del film (y donde tiene el terreno despejado durante más semanas).

No son los únicos films que rubrican el excelente verano de recuperación en taquilla. Mientras tanto, Toy Story 5 ya rebasa los 1.065 millones de dólares en todo el mundo, Minions & Monsters alcanza los 449 millones, aunque films que nacieron con expectativas como el live-action de Moana continúan por debajo de las expectativas, en su caso con 261 millones de dólares de recaudación global.

En todo caso, el enorme éxito del nuevo Spider-Man obliga a poner en pausa el razonamiento, hasta ahora correcto, del relativo cansancio del público con los films de superhéroes. El fracaso de la reciente Supergirl, que Warner Bros ya ha estrenado en su plataforma HBO tras poco más de un mes desde su estreno, no puede compararse con la marca Marvel y, sobre todo, la de Spider-Man, que permanece intacta.

Y es que en España la situación se repite, con la película recaudando 13,3 millones en un fin de semana de cinco días (se estrenó en miércoles), lo que remata la cantidad de 1,5 millones de espectadores. Brand New Day destroza por tanto las cifras logradas por Torrente, presidente el pasado mes de marzo.

En el nuevo film, Tom Holland vuelve a interpretar a Peter Parker por séptima vez tras tres entregas dedicadas a su personaje y otras tantas intervenciones en films corales, y confirma su enorme tirón en taquilla. Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película también ha convencido a crítica y público, con un 90 % de aprobación en Rotten Tomatoes y una nota 'A' en CinemaScore.

Del total, 355 millones proceden de Estados Unidos y 572 millones de los mercados internacionales. China ha sido el principal motor del estreno con 121 millones de dólares, seguida por Reino Unido (49 millones), México (38 millones) e India (31 millones).

"Es un estreno verdaderamente fenomenal", afirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a Variety. "Demuestra el poder duradero de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los espectadores de todo el mundo".

La película mejora con creces los estrenos de las anteriores aventuras del Spider-Man de Holland. Homecoming (2017) terminó su recorrido con 880 millones de dólares, Far From Home (2019) alcanzó los 1.130 millones y No Way Homerozó los 1.900 millones gracias al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

