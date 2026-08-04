Tres obras maestras de acción de los 90 que la taquilla trató injustamente

En este repaso veraniego proponemos rescatar tres excelentes películas de cine de acción de los noventa que no gozaron del éxito merecido en su estreno. La primera recomendación es Velocidad Terminal, un dinámico largometraje protagonizado por Charlie Sheen y Nastassja Kinski. Dirigido por Deran Sarafian, el film destaca por su cuidada fotografía de paisajes desérticos que evocan el cine negro y por un reparto de villanos excepcional que incluye a James Gandolfini y Christopher McDonald. Destaca especialmente por su mítica secuencia del coche precipitándose al vacío y una banda sonora muy sugerente.

La segunda propuesta es El Último Gran Héroe, una ambiciosa producción de 1993 que sufrió injustamente en taquilla al coincidir con el arrollador estreno de Parque Jurásico. Mientras que la obra de Spielberg representaba la irrupción de los efectos digitales, la cinta de Arnold Schwarzenegger defendía la fuerza bruta tradicional. Sin embargo, hoy en día se reivindica como una obra de culto sumamente sofisticada que ofrece un brillante ejercicio de cine dentro del cine. Dirigida por John McTiernan y escrita por Shane Black, destaca por su inteligente uso del meta-humor.

Por último, se destaca Volar por los Aires, un clásico de suspense estrenado en 1994. La trama presenta un duelo de alta tensión entre Jeff Bridges y Tommy Lee Jones como dos antiguos miembros de la banda terrorista IRA. Bajo la dirección de Stephen Hopkins, la producción destaca por la espectacularidad de sus explosiones reales y efectos prácticos —incluyendo la voladura de un barco real— y por contar con una banda sonora magníficamente integrada a cargo de Alan Silvestri.