La película de Kurt Russell que nadie vio y ahora es leyenda cumple 40 años

Con el tiempo, Golpe en la pequeña China ha sido reivindicada por varias generaciones de espectadores. Pero ha sido con eso, con el tiempo. Su influencia puede rastrearse en numerosos videojuegos, cómics y películas que han recuperado esa combinación desprejuiciada de acción, humor y fantasía oriental. Directores actuales como Edgar Wright, James Gunn o los hermanos Duffer han reconocido su admiración por una obra que parecía adelantada a su tiempo. Y ahora, las aventuras de Jack Burton en un barrio chino sobrenatural cumplen la nada despreciable cifra de 40 años.

En este pódcast de Par Impar, el pódcast de cine de esRadio, Juanma González y Dani Palacios conversan sobre este clásico de los 80 y la fantasía más descacharrante de John Carpenter, director que venía de ponerse serio con Halloween y La Cosa, pero que aquí decidió adoptar otro espíritu.

Jack Burton, un camionero fanfarrón interpretado por Kurt Russell, se ve envuelto casi por accidente en una guerra bajo el barrio chino de San Francisco. Lo que comienza como la ayuda a un amigo para rescatar a una joven secuestrada se transforma rápidamente en una aventura repleta de hechiceros inmortales, monstruos, espíritus ancestrales y criaturas salidas del folclore chino.

Más de cuatro décadas después de su estreno, la película conserva intacta su capacidad para divertir. Su sentido del humor, su imaginación desbordante y la química entre Kurt Russell y el resto del reparto la convierten en un ejemplo perfecto del cine de entretenimiento que caracterizó a los 80, los mejores años de John Carpenter. Pero el filme, ya lo hemos dicho, fue un enorme fracaso de taquilla en su estreno, y solo con su paso por los videoclubs y televisión fue adquiriendo fama. Toda una película de culto.

Y es que Golpe en la pequeña China sigue siendo hoy, 40 años después, una película bastante inclasificable y capaz de confundirnos. Pero lo hace siempre con espíritu lúdico y la intención de entretener. Acción, comedia, artes marciales, fantasía y aventuras entregadas con los mejores efectos especiales del momento, la mayoría artesanales. Normal que el público de ese momento, acostumbrado a las ficciones familiares de Spielberg, no supiera entonces muy bien qué esperar de ella. Es, al fin y al cabo, un filme del un tanto punky John Carpenter.