Naomi Watts desvela su papel secreto en 'Spider-Man' con un mensaje a Tom Holland

Spider-Man se confirmó como la marca más atractiva para los espectadores de todas las edades. Su última película, Brand New Day, la cuarta protagonizada por Tom Holland, se aupó como el segundo mejor estreno más taquillero de la historia del cine y, tras una semana en cartel, ha superado con comodidad los 1.000 millones mundiales de recaudación.

Pasados unos días del estreno y con la seguridad de no hacer un spoiler a muchos espectadores, la actriz Naomi Watts, que protagonizó en 2012 la película Lo imposible, donde los espectadores de todo el mundo descubrieron a un jovencísimo Tom Holland, ha desvelado su papel en la película de Marvel.

A través de una publicación en Instagram, Watts ha confirmado su papel casi secreto en el filme: ella pone voz a E.V.I.E., una inteligencia artificial creada por Peter Parker que actúa como asistente del héroe, en un papel similar al que desempeñaba J.A.R.V.I.S. para Iron Man en las primeras películas del Universo Marvel.

Se trata de un cameo de voz que se había mantenido en secreto hasta ahora que desvela la amistad que Holland, que apenas contaba con quince años durante Lo imposible, ha conseguido mantener.

Naomi Watts celebrates her secret role in #SpiderManBrandNewDay, in which she voices Peter Parker's AI assistant: "Immensely proud to have just a tiny part of this incredible film." • The role reunites Watts with Tom Holland 12 years after "The Impossible," which was Holland's… pic.twitter.com/BXBZlWoShk — Variety (@Variety) August 4, 2026

En su mensaje, Watts celebró el éxito de la película y bromeó con el reencuentro con Holland: después de haber interpretado a su madre en la película de J. A. Bayona, que contaba el desastre del tsunami de India en 2004, ahora pasa a ser la voz de su asistente de inteligencia artificial.

"De interpretar a tu mamá a interpretar a tu IA (100% hecha por humanos). ¡Felicidades Tom, Destin y todo el equipo de Spider-Man: Brand New Day por el histórico fin de semana de estreno! ¡Inmensamente orgullosa de tener solo una pequeña parte de esta increíble película!", escribió la protagonista de Mulholland Drive.

Se trataría de un cameo en toda regla en el que, además, la actriz de 57 años no da la cara, sino la voz. En la versión original del filme, la IA que acompaña al traje del Spider-Man de Tom Holland, que obtendria el papel pocos años después de su descubrimiento en Lo Imposible, le aconseja sobre cómo proceder en distintas situaciones, dando lugar a escenas de diálogo dentro del filme.