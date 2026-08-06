El último mono: gurú machista frente a una feminista

El verano es una época propicia para disfrutar de las comedias cinematográficas, y en esta ocasión os recomiendo El último mono. Se trata de una comedia de enredo que aborda las peripecias de un peculiar gurú de la seducción con actitudes marcadamente machistas. El protagonista se jacta ante su grupo de seguidores de poder conquistar en apenas tres días a una conocida feminista, lo que desencadenará un sinfín de situaciones disparatadas y conflictos imprevistos.

El reparto principal cuenta con la destacada presencia de la actriz Susana Abaitua, quien interpreta a la contraparte femenina aportando solvencia y una excelente capacidad para transitar entre el drama y la comedia más alocada. Por otro lado, el papel del seductor recae en el popular monologuista Juan Dávila, un auténtico fenómeno de masas en los teatros de toda España que asume el liderazgo de la historia en la gran pantalla.

A pesar del innegable atractivo para sus seguidores, Dávila cae en la sobreactuación en diversos momentos, lo que resta cierta credibilidad a su personaje. No obstante, la película es ideal para el verano.

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