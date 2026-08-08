En esta nueva entrega del programa de esRadio Prohibido Contar Ovejas, Felipe Couselo, Juanma González y Dani Palacios dedican el espacio a analizar las mejores películas sobre pandillas juveniles. Los presentadores aclaran desde el inicio que, aunque el cine a menudo dota de cierto atractivo y mística a estas agrupaciones, no pretenden hacer ninguna apología de unas organizaciones que suponen una verdadera lacra social en la vida real.

El recorrido cinematográfico comienza con un clásico inmortal: West Side Story, la célebre adaptación de Romeo y Julieta estrenada en 1961 bajo la dirección de Robert Wise y Jerome Robbins. La trama traslada el conflicto de Shakespeare al Nueva York de mediados del siglo XX, enfrentando a los Jets —jóvenes de origen anglosajón— contra los Sharks —emigrantes puertorriqueños—. Con canciones inolvidables como America o Cool, la película destaca por estilizar la violencia callejera a través de complejas coreografías y un uso magistral del color, algo que el posterior remake de Steven Spielberg logró potenciar con una soberbia puesta en escena.

A continuación, los colaboradores se detienen en Rebeldes, el film de 1983 dirigido por Francis Ford Coppola que adaptó la famosa novela de Susan E. Hinton. Ambientada en la localidad de Tulsa, la historia narra el enfrentamiento a muerte entre los Greasers —los chicos humildes del barrio— y los Socs —los jóvenes de clase alta—. La película destaca por reunir a una impresionante generación de jóvenes actores que acabarían convirtiéndose en grandes estrellas de Hollywood, tales como Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Ralph Macchio, Emilio Estévez y un jovencísimo Tom Cruise. El broche de oro de la cinta lo pone el emotivo tema Stay Gold de Stevie Wonder.

Coppola repitió ese mismo año con otra adaptación de la misma autora: La Ley de la Calle. A diferencia del tono crepuscular de la anterior, esta obra se rodó en un expresivo blanco y negro de corte casi experimental, muy influido por la estética del cine de autor y con una banda sonora vanguardista a cargo de Stewart Copeland, batería de la banda musical The Police. Protagonizada de nuevo por Matt Dillon en el papel de Rusty James, la trama sigue la alargada sombra de su hermano mayor, conocido simplemente como el Chico de la Moto e interpretado por un carismático Mickey Rourke.

Otro de los grandes títulos analizados en el programa es The Warriors, película de culto de 1979 dirigida por Walter Hill. La trama arranca con una multitudinaria asamblea en la que Cyrus, el líder de la banda más poderosa de Nueva York, propone unificar a todas las pandillas para tomar el control de la ciudad; sin embargo, Cyrus es asesinado y se acusa falsamente a los Warriors del crimen. Los protagonistas deberán emprender una peligrosa odisea nocturna desde el Bronx hasta su territorio en Coney Island, perseguidos por todas las bandas de la ciudad en una estructura narrativa que bebe directamente del género del western.

La conversación deriva luego hacia una vertiente más fantástica con Jóvenes Ocultos, la mítica cinta de 1987 dirigida por Joel Schumacher. En esta ocasión, la pandilla juvenil de la ficticia localidad costera de Santa Carla está compuesta por un grupo de vampiros rebeldes liderados por Kiefer Sutherland. Con una marcada estética rockera y gótica muy propia de finales de los ochenta, la película combina terror y comedia adolescente, destacando también por su mítica banda sonora, donde sobresale la canción Cry Little Sister de Gerard McMann y la icónica escena del saxofonista Tim Cappello.

Los presentadores también dedican tiempo a analizar la vertiente más perturbadora del género con La Naranja Mecánica, la obra maestra que Stanley Kubrick dirigió en 1971 basándose en la novela homónima de Anthony Burgess. La película sigue a Alex y sus droogos en sus brutales incursiones de ultraviolencia por una distopía futurista, todo ello al ritmo de la música de Beethoven. El largometraje aborda de manera muy incómoda los límites de la reinserción social y la propia naturaleza del mal a través del polémico método Ludovico, un tratamiento de choque psicológico destinado a anular la capacidad de Alex para cometer actos violentos.

Para finalizar, el programa ya veterano viaja a las favelas de Río de Janeiro con Ciudad de Dios, la aclamada película dirigida en 2002 por Fernando Meirelles. A través de los ojos de Buscapé, un joven que sueña con ser fotógrafo, el espectador asiste a la brutal escalada de violencia y narcotráfico controlada por el temible Zé Pequeno. La cinta destaca por su ritmo frenético, su montaje heredero del videoclip y una crudeza inusitada que retrata de manera hiperrealista la dramática realidad de los niños soldados atrapados en el fuego cruzado de las bandas criminales brasileñas.