Juan Dávila reta a las feministas en una irreverente guerra de sexos

El gurú que dirige cursos para hombres sobre cómo llegar a ser "machos alfa" se pone un reto para motivar a sus alumnos y demostrarles que todo es posible: conquistar en tan solo 72 horas, lo que dura un fin de semana, a la mayor feminista del reino (lo que algunos calificarían como feminazi).

Así arranca El último mono, película que cuenta como gurú con todo un fenómeno de masas sobre el escenario de la stand-up española, Juan Dávila. A su lado, la actriz Susana Abaitua interpreta a su contraparte femenina, una mujer con fuertes convicciones feministas que se convertirá en el objetivo de la inusual apuesta. Sus personajes son archienemigos en las redes sociales.

'El último mono'.

Con dirección de un experto en la comedia como Joaquín Mazón (Cuerpo de élite, La vida padre…) la película se presenta como una propuesta irreverente y sumamente divertida, cuya trama gira en torno a las dinámicas de seducción en la sociedad actual y la clásica guerra de sexos.

El peculiar grupo de alumnos de nuestro gurú está compuesto por jóvenes calificados como "incels", chicos tímidos o rechazados que carecen de habilidades sociales y herramientas para relacionarse con las mujeres. A través de este disparatado planteamiento, El último mono explora con un tono satírico y gamberro los clichés de género y las tensiones contemporáneas.

La película tuvo su puesta de largo y primer contacto con el público real en el festival cinematográfico de Tenerife, en el certamen Lo Que Viene, donde fue recibida con gran entusiasmo por parte del público y de los numerosos seguidores del humorista protagonista.

El éxito de la cinta se apoya en gran medida en el arrollador carisma de su actor principal. El cómico es célebre por agotar las entradas de sus espectáculos en vivo en cuestión de minutos, una muestra de la legión de fieles seguidores que arrastra. En El último mono, demuestra una vez más su solvencia para la comedia física y el diálogo rápido.

Susana Abaitua en 'El último mono'.

La química en pantalla entre Juan Dávila y Susana Abaitua es innegable, a pesar de que sus personajes representan polos opuestos. La actriz, que habitualmente se prodiga en papeles dramáticos, sorprende gratamente en su faceta cómica, revelando un gran sentido del ritmo humorístico que complementa a la perfección las excentricidades de su compañero de reparto.

Además de la pareja protagonista, destaca la excelente aportación de los actores secundarios, en especial la de Óscar Lasarte, quien da vida al hermano menor del gurú de la seducción. Su interpretación aporta los momentos más emotivos y entrañables de la película, equilibrando el tono de comedia disparatada con pinceladas de ternura.

La producción no escatima en situaciones hilarantes, incluyendo una escena de baile completamente al desnudo que el propio actor principal rodó sin ropa frente a su compañera de reparto, un momento que ejemplifica el espíritu atrevido del filme. En definitiva, se trata de una comedia de huida hacia adelante en la que los personajes toman decisiones cada vez más disparatadas, garantizando el entretenimiento del espectador.

Si comedia no es precisamente lo que buscáis, la cartelera de verano ofrece una gran variedad de opciones para todos los públicos, desde películas de catástrofes y terror, pasando por producciones nacionales de intriga psicológica hasta opciones de animación para los más pequeños.

Cine de tiburones

Para quienes busquen tensión y emociones fuertes, la cartelera presenta En mar abierto, una película de catástrofes dirigida por el veterano director finlandés Renny Harlin. Tras sufrir un terrible accidente aéreo, un grupo de supervivientes queda atrapado en el fuselaje de un avión sobre el océano Pacífico, donde deberán lidiar con la constante amenaza de mortíferos tiburones.

'En mar abierto'.

Esta producción cuenta con un importante sello español, ya que parte del rodaje se realizó en las islas Canarias y la banda sonora fue compuesta por Fernando Velázquez.

Intriga nacional

El cine de suspense llega representado por La ventana abierta, un largometraje protagonizado por Unax Ugalde. La historia sigue a un hombre que viaja desde Japón para darle una sorpresa a su pareja en un recóndito pueblo gaditano, pero al llegar solo encuentra una casa vacía y un mar de dudas.

'La ventana abierta'.

Se trata de una propuesta que juega hábilmente con la intriga psicológica y la ambientación asfixiante propiciada por el viento de levante para mantener al espectador en vilo hasta el último momento.

La cartelera se completa con la pedante película francesa El Síndrome Rembrandt y dos títulos animados: La Patrulla Canina: La Dino película y la producción china Hijos del Cielo.

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