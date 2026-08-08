En este nuevo podcast de esRadio, Juanma González y Dani Palacios charlan con el dibujante el crítico Carlos M. Mira para analizar en profundidad una de las películas más emblemáticas del cine alternativo norteamericano de los años noventa: Persiguiendo a Amy, escrita y dirigida por el cineasta Kevin Smith en 1997. Los tertulianos comienzan compartiendo anécdotas de sus años de instituto y motes juveniles antes de entrar de lleno en materia cinematográfica. Para el invitado, esta cinta es, sin duda, su favorita del director de Nueva Jersey, destacando su profunda conexión con la Generación X y el estilo característico de producciones de la época.

La conversación aborda la complejidad de los personajes principales, interpretados por Ben Affleck (Holden), Jason Lee (Banky) y Joey Lauren Adams (Alyssa). Se destaca el ejercicio de autocrítica masculina que realiza el propio director a través de Holden, un hombre sensible pero cargado de prejuicios e inseguridades que acaba saboteando su propia relación sentimental. Los colaboradores analizan cómo la obra deconstruye los roles de género y expone la vulnerabilidad del hombre ante el amor y el miedo al qué dirán, presentando un contraste brutal entre el cómic comercial de superhéroes y el de corte más independiente.

Durante el análisis, se examinan escenas icónicas de la película, como la cruda declaración de amor de Holden a Alyssa dentro de un coche bajo la lluvia. Los tertulianos alaban la interpretación de Ben Affleck en esta etapa de su carrera, así como la magnífica y contenida reacción de la actriz protagonista, cuya mirada transmite una mezcla de dolor, enfado y madurez. El debate resalta el estilo de dirección rudimentaria de la cinta, que se apoya firmemente en los diálogos y en el talento de sus actores más que en el bajo presupuesto con el que contaban.

Un punto clave del programa es la comparación del desenlace de Persiguiendo a Amy con el de la oscarizada película La La Land. Los presentadores coinciden en que el final es un ejemplo de maduración personal, donde los protagonistas se reencuentran años después en una convención de cómics y se perdonan mutuamente con una mirada, asumiendo con resignación que su historia de amor ha quedado en el pasado pero que les ha servido para crecer. Asimismo, se comenta el inevitable distanciamiento de la amistad masculina entre Holden y Banky, reflejando una realidad muy habitual en las relaciones humanas cuando se rompen los lazos de juventud.

Para concluir, los participantes repasan la trayectoria del célebre director norteamericano, comentando títulos clave de su filmografía como Clerks, Mallrats y producciones posteriores como Jersey Girl o Tusk. También rememoran divertidas anécdotas de la industria, como el curioso rumor de que Michael Mann pudo haber dirigido El Indomable Will Hunting introduciendo bandas latinas en Boston. El programa cierra con la emisión de la canción Alive, interpretada por la propia actriz protagonista en el largometraje, consolidando un nostálgico y entretenido repaso al cine de finales del siglo pasado.