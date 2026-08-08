Las redes sociales entrañan ciertos peligros, especialmente si se usan para conocer a una persona y mantener una relación. Es lo que le pasa a Unax Ugalde en la película La ventana abierta. Su personaje Rubén viaja desde Japón hasta un pequeño pueblo costero de Cádiz para darle una sorpresa a Merche, la mujer con la que mantiene una relación a distancia.

Sin embargo, al llegar se encuentra con una casa vacía y cerrada excepto por una única ventana abierta. Al adentrarse en la vivienda, Rubén entabla conversación con la hija adolescente de Merche, lo que desencadena una serie de revelaciones y misterios que pondrán en duda la verdadera naturaleza de su relación.

'La ventana abierta'.

El actor explica en esCine de esRadio cómo la película expone los peligros de las relaciones a través de internet, un entorno donde las personas a menudo proyectan una imagen idealizada de lo que les gustaría ser en lugar de mostrar su verdadera identidad. "Tenemos una peligrosa ventana abierta hacia el mundo de internet, en redes sociales la gente no es realmente quién es, sino que aparenta quien le gustaría ser, por tanto encierra muchos peligros".

Ugalde describe a Rubén como un personaje muy goloso para cualquier actor, caracterizado por una evolución constante en la que ve cómo se desmorona todo su castillo de naipes conceptual. Asimismo, el actor defiende el valor del cine independiente y destaca que, frente a las superproducciones multimillonarias que "a menudo carecen de alma", la película ofrece una propuesta artística honesta y con una profunda carga emocional.

Entre las revelaciones que descubre Rubén al llegar al pueblo gaditano es que la otra hija de Merche lleva años desaparecida. Sin embargo, la mujer hablaba con él por internet como si las dos estuvieran en casa. ¿Por qué? La ventana abierta es un largometraje de suspense psicológico en el que el viento de levante marca el tono de la historia.

'La ventana abierta'.

La directora y guionista de la cinta, Ana Graciani, explica durante la entrevista en esRadio el minucioso trabajo que requiere construir una película de estas características. Según Graciani, a los espectadores amantes del misterio les gusta que los engañen de forma honesta, sin trucos burdos de guion ni soluciones sacadas de la manga a última hora. Por ello, la estructura de La ventana abierta cuenta con "pequeñas pistas sembradas sutilmente a lo largo del metraje para que aquellos más perspicaces puedan atar cabos", aunque reconoce que el impactante desenlace suele pillar por sorpresa a la inmensa mayoría del público.

Uno de los grandes aciertos de la producción ha sido el descubrimiento de la joven actriz Adriana Camarena, quien interpreta a la hija de la protagonista. Graciani confiesa que el proceso de selección fue complejo porque requería "una niña andaluza que mantuviera su acento natural". Camarena, que tenía apenas doce años durante el rodaje, demostró una madurez asombrosa.

Esta inteligencia facilitó enormemente la relación profesional con su coprotagonista, Unax Ugalde, quien la trató en todo momento como a una compañera de reparto de pleno derecho y no como a una niña pequeña, logrando una química en pantalla excepcional que dota de gran realismo a sus interacciones.

La película, que ya fue galardonada con el Premio del Público en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, destaca también por su forma de gestionar la información. La directora optó por adoptar el punto de vista de Rubén, haciendo que el espectador descubra los misterios al mismo ritmo que el protagonista. A diferencia de otras propuestas contemporáneas, la cinta huye del final abierto y prefiere resolver todas las incógnitas de forma definitiva.

Entre los temas de fondo que aborda la historia figuran la superación del duelo, la toxicidad de las relaciones obsesivas familiares y la naturaleza de la maldad, planteando si el comportamiento dañino siempre tiene una justificación psicológica o si puede surgir de manera espontánea.

El proyecto tiene su origen en una obra de teatro escrita por la propia Ana Graciani hace más de una década, concebida inicialmente como una comedia de suspense. No obstante, la autora sentía que la historia albergaba una dimensión mucho más oscura y misteriosa que merecía ser explorada a fondo en la gran pantalla. Para esta adaptación cinematográfica, el clima y la geografía gaditana juegan un papel fundamental, especialmente el viento de levante, que se convierte en un personaje más debido a su conocido impacto psicológico sobre los habitantes de la zona.

El rodaje en exteriores no estuvo exento de serias dificultades meteorológicas, ya que el equipo tuvo que enfrentarse a "tormentas, lluvias torrenciales e incluso inundaciones reales que obligaron a la Guardia Civil a desalojar el plató de rodaje en una ocasión".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.