Un macho alfa que ejerce de gurú de las citas para los denominados incels (hombres que no tienen contacto con mujeres) se pone un reto para motivar a sus alumnos: ligarse en un solo fin de semana a la mayor feminista de España, que además es su archienemiga en redes sociales. Un hombre que intenta guiar a otros mientras su propia vida es un absoluto caos. A lo largo de la trama, este personaje se va dando cuenta del impacto de sus acciones y de las contradicciones que lo rodean.

Así arranca El último mono, película que está protagonizada por el cómico de enorme éxito Juan Dávila. Durante una entrevista con esCine en el certamen Lo Que Viene en Tenerife, el director Joaquín Mazón nos explica que es una comedia "que es una guerra de sexos en la que creo que nos metemos en bastantes berenjenales, de los que hemos salido bien parados, gracias a Susana Abaitua y a Juan Dávila, que lo han dado todo en la película".

'El último mono'.

Juan Dávila efectivamente lo ha dado todo, literalmente. En una escena realiza un striptease que grabó completamente desnudo ante todo el equipo. El actor relata que se grabó a altas horas de la madrugada, en torno a las cuatro, tras varias semanas intensivas de trabajo. Con este ejemplo, los creadores quieren ilustrar el tremendo esfuerzo de todo el equipo técnico y artístico para sacar adelante apenas treinta segundos de metraje, desmitificando la idea de que los rodajes de comedia son puramente festivos y evidenciando el riguroso trabajo de producción que hay detrás.

De hecho, Dávila explica la enorme dificultad que entraña rodar comedia, un género donde el ritmo y el tempo cómico deben ser sumamente precisos. A diferencia del teatro, donde el actor recibe un feedback inmediato de su público, el cine exige confiar plenamente en el criterio del director. Dávila destaca el gran trabajo de Mazón para medir los gags y evitar que las escenas resulten ridículas, logrando una comedia de situación orgánica que nace de la verdad de los personajes.

'El último mono'.

La película destaca también por su complejidad técnica en escenas multitudinarias. Mazón relata las dificultades para coordinar una gran manifestación feminista en el centro de Valencia, en la plaza de la catedral, que requirió la participación de mil quinientos extras, en su gran mayoría mujeres, durante cuatro noches consecutivas. El director elogia el comportamiento de la figuración y explica que prefirió "concentrar los recursos de producción en esta secuencia clave antes que recortar su impacto visual".

En el plano de la dirección, Joaquín Mazón detalla su metodología de trabajo, priorizando siempre la dirección de actores sobre el lucimiento de la cámara. Para favorecer la química entre Juan Dávila y Susana Abaitua en las escenas de diálogo, se optó por una técnica de cámaras cruzadas, lo que permitió capturar la conexión real de los intérpretes en el montaje final. Este enfoque, poco habitual en otros proyectos del realizador, resultó fundamental para el desarrollo de la química actoral.

Mazón y Dávila reflexionan sobre el tema central de la obra: las contradicciones humanas. El director destaca un momento emotivo en el que el personaje de Susana admite "soy un fraude", una escena que resume la vulnerabilidad y la contradicción del ser humano. En otro momento, el personaje feminista de Susana reconoce que "soy antisistema, pero pido por Glovo", subraya Mazón.

La película busca que el espectador se ría de estas incoherencias cotidianas y empatice con la evolución de unos personajes que, a pesar de sus diferencias, acaban encontrando puntos de unión. El último mono llega a los cines este verano prometiendo una divertida reflexión sobre la convivencia, abordando el comportamiento masculino desde una perspectiva satírica y llevando al extremo una guerra de sexos.

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