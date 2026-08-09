En una relación por internet, ¿llegamos a conocer realmente a la otra persona? Eso se lo preguntará sin duda Rubén, un ingeniero español que vive en Japón y se cruza medio mundo hasta un pueblo costero de Cádiz para dar una sorpresa a la mujer con la que mantiene una relación desde hace meses. Pero la sorpresa se la lleva él.

Así arranca La ventana abierta, un largometraje de suspense psicológico que traslada al espectador a un pequeño y aislado pueblo costero de la provincia de Cádiz, donde el viento de levante marca el tono de la historia.

'La ventana abierta'.

El argumento sigue los pasos de Rubén, interpretado por Unax Ugalde, un hombre que viaja desde Japón para darle una sorpresa a Merche, la mujer con la que mantiene una relación a distancia a través de internet. Al llegar a su destino sin previo aviso, se encuentra con una casa completamente cerrada a cal y canto, a excepción de una única ventana abierta de par en par, por la cual decide introducirse en la vivienda.

En el interior de la casa no encuentra a Merche, sino a su hija adolescente, Vera, interpretada por la joven actriz Adriana Camarena. La trama avanza mientras Rubén intenta localizar sin éxito a su pareja virtual, dándose cuenta progresivamente de que la mujer le ha ocultado demasiados secretos y le ha contado múltiples mentiras durante sus meses de relación en línea. Entre las mentiras, que su segunda hija lleva años desaparecida.

'La ventana abierta'.

La película supone el debut en la dirección cinematográfica de Ana Graciani, quien adapta su propia obra de teatro con gran maestría para crear una atmósfera agobiante y tensa. Con una duración muy acertada de 85 minutos, la cinta fue galardonada con el premio del público en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao y se perfila como una propuesta muy atractiva para los amantes de las historias de suspense con giros inesperados.

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