Disney+ y Netflix amplían su catálogo con nuevos doblajes en catalán gracias al convenio entre la Consejería de Política Lingüística de la Generalidad y 3Cat, informa la Generalidad este lunes en un comunicado.

Estas incorporaciones se suman a las que en los últimos meses han realizado otras plataformas como HBO Max o Filmin, y forman parte de la estrategia que impulsa el Departamento para incrementar la oferta audiovisual en catalán en los servicios de streaming.

Desde 2023, el Departamento ha distribuido numerosos audios de 3Cat a diversas plataformas con el objetivo de que el catalán "esté cada vez más presente como opción de idioma para ver películas y series en casa".

Esta línea de acción se complementa con otras actuaciones, como las líneas de ayudas al doblaje y la subtitulación de largometrajes y series, el convenio con Movistar+ para la subtitulación de películas y series de estreno, la cartelera de cine en catalán o el programa CI.

El nuevo lote de Disney+ incluye una treintena de películas de géneros y épocas diversas, desde clásicos familiares hasta comedias, dramas y cine de acción.

Entre los títulos principales se encuentran Mary Poppins, Willow, Good Morning, Vietnam, Moulin Rouge, Conan el bárbaro y Pesadilla antes de Navidad, entre otros, que se sumarán a otros títulos conocidos como El diablo se viste de Prada, Solo en casa, Alien, El sexto sentido, Cisne negro o Braveheart.

Política Lingüística trabaja también para que se incorpore el doblaje catalán de Buscando a Nemo, una película doblada al catalán con el apoyo del Departamento con motivo de su estreno en las salas de cine.

Asimismo, una treintena de nuevos audios en catalán se incorporan a Netflix, en este caso gracias a una selección de doblajes de 3Cat y Warner, como Batman v. Superman: El amanecer de la justicia, La Liga de la Justicia, Beowulf, Sombras tenebrosas, La leyenda de Tarzán, Cuando menos te lo esperes y Sully.

A estos se añade una selección de doblajes de Warner, con el apoyo de Política Lingüística, entre los que destacan: Los pecadores, Minecraft, Barbie, Elvis, Wonder Woman 1984 y Space Jam: Nuevas leyendas.