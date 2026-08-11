Las teorías más locas para explicar los finales más confusos del cine

¿Qué pasaba con la peonza de Origen? ¿Y qué me dices de lo que le ocurría a Matthew McConaughey al final de Interstellar? Y no hablemos de Neo en Matrix… En este fragmento de Prohibido Contar Ovejas, conducido por Felipe Couselo, se debate y analiza la naturaleza de los finales cinematográficos confusos, ambiguos o abiertos. El programa cuenta con la participación de Alma Espinosa y Juanma González, quienes intercambian impresiones sobre diversas películas icónicas y de culto, centrándose especialmente en la filmografía del director Christopher Nolan.

El punto de partida del debate es la película Origen, estrenada en el año 2010, donde la peonza de Leonardo DiCaprio (que hace las veces de tótem para distinguir el sueño de la realidad) gira de forma continuada antes de un fundido a negro que deja al espectador con la duda. Juanma sostiene la teoría de que al final sí deja de girar, basándose en detalles visuales y emocionales del personaje, mientras que Alma confiesa su frustración ante los finales abiertos, defendiendo que el cine debe proporcionar conclusiones cerradas para no obligar al espectador a hacer un trabajo interpretativo extra.

Posteriormente, el equipo analiza Interstellar, otra gran obra de Nolan del año 2014, aclamada por su base científica gracias al asesoramiento de físicos como Kip Thorne o las menciones de figuras como Neil deGrasse Tyson. El programa desentraña la compleja resolución de la película, donde el concepto de amor filial actúa como la variable que resuelve la ecuación de la gravedad a través de un teseracto de cinco dimensiones. Se menciona también Tenet como uno de los títulos más difíciles de asimilar, señalando que, a diferencia de Origen, carece de los personajes carismáticos necesarios para sostener su enrevesado planteamiento de pinza temporal.

Finalmente, se aborda la mítica saga de Matrix, de las hermanas Wachowski. El debate se enfoca en el desenlace de la trilogía original y en las implicaciones que trajo la cuarta entrega, Matrix Resurrections, estrenada en 2021. Los colaboradores coinciden en que la última película funciona como un ejercicio de metacine y sátira comercial, más que como una continuación tradicional de la historia de Neo y Trinity.