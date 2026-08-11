Muere el actor Jon Cypher, el jefe de policía en 'Canción Triste de Hill Street', a los 94 años

Jon Cypher, el inolvidable rostro de icónicas producciones televisivas y cinematográficas, ha fallecido a los 94 años. Según ha comunicado su entorno familiar a la prensa, el deceso se produjo el pasado 3 de agosto en su domicilio ubicado en el estado de Oregón. Su esposa permaneció a su lado durante los últimos momentos, aunque no han trascendido los motivos exactos que desencadenaron la defunción.

El medio local Ashland News fue el encargado de difundir la triste noticia, precisando que las exequias tendrán lugar este mismo martes 11 de agosto. Los allegados se reunirán para darle un último adiós en el camposanto natural de Forest Conservation Burial Ground, situado en el recinto de Willow-Witt Ranch, donde descansarán sus restos mortales.

Nacido el 13 de enero de 1932 en la ciudad de Nueva York, Cypher orientó sus pasos hacia la actuación desde muy joven. El artista debutó en la pequeña pantalla en el año 1957. Lo hizo asumiendo el rol del príncipe Christopher en una celebrada retransmisión en directo del musical Cinderella (Cenicienta), donde compartió protagonismo con la aclamada Julie Andrews. Tras esta primera incursión de éxito, el intérprete consolidó su carrera sobre los escenarios teatrales, formando parte de prestigiosas obras y musicales de Broadway. Entre sus trabajos sobre las tablas destacan títulos de gran envergadura como The Disenchanted, The Night of the Iguana, Man of La Mancha, The Great White Hope, 1776 y la adaptación de Big.

Con el comienzo de la década de los sesenta, su presencia en el mundo audiovisual se hizo cada vez más constante. Se unió inicialmente al elenco de la ficción Our Five Daughters y, con el paso de los años, diversificó sus apariciones tanto en el cine como en la televisión. En la gran pantalla se dejó ver en largometrajes como Que Viene Valdez, Blade o El Alimento de los Dioses. Simultáneamente, se convirtió en un rostro habitual en los hogares de todo el mundo gracias a sus apariciones capitulares en ficciones tan populares como Bonanza, Marcus Welby, Hospital General, Dallas, California, El Coche Fantástico o la mítica telenovela Dinastía.

No obstante, el reconocimiento masivo le llegaría durante la década de los ochenta al asumir uno de sus personajes más recordados por el público. Hablamos de su trabajo como el jefe de policía Fletcher Daniels en la mítica ficción policiaca Canción Triste de Hill Street, encarnando a la autoridad a lo largo de más de setenta episodios. Posteriormente, en 1987, logró hacerse con otro rol que quedaría grabado en la memoria de toda una generación. Se metió en la piel de Duncan, también conocido como Man-At-Arms, en la primera adaptación cinematográfica de Masters del Universo. Cabe recordar que este mismo personaje de la cultura popular ha sido interpretado por el británico Idris Elba en producciones más recientes.

Entrados los años noventa, el incansable trabajador de la actuación no redujo su ritmo. En 1990 se incorporó al reparto regular de la serie Papá Comandante, donde asumió la responsabilidad de dar vida al general de brigada Marcus Craig durante las tres últimas temporadas de la producción. A lo largo de la etapa final de su dilatada trayectoria, su filmografía siguió enriqueciéndose con numerosas colaboraciones. Entre ellas figuran apariciones estelares en series de éxito mundial como Se ha Escrito un Crimen, Los Invasores, Rescue 77 y la veterana ficción judicial Ley y Orden, cerrando así un inmenso currículo que lo consolida como un referente de la televisión del siglo XX.