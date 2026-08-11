Nueva diatriba de Robert De Niro contra Trump: le califica de "alien" y "despiadado"

Las diatribas de Robert De Niro contra Donald Trump son algo habitual y se cuentan ya por decenas. Pero el último discurso del actor en la cadena NBC ha logrado de nuevo repercusión mundial.

"Es despiadado, un extraño para este país, y quiere hacerle daño. Hay algo profundamente psicológico en él. No entiendo a su administración. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos?", se preguntó el protagonista de Uno de los nuestros y Toro salvaje.

"Lo que más me molesta es que hay gente que le sigue. No lo entiendo", dijo en referencia a Marco Rubio y otros políticos cercanos, calificando de manera metafórica al presidente como un 'alien', un extraterrestre.

🚨 BREAKING: Robert De Niro on Donald Trump's attack: "He is ruthless, a stranger to this country, and wants to harm it. There is something deeply psychological about him. I don't understand his administration. How can they live with themselves?" pic.twitter.com/N2YcP4LiW7 — GBC (@GBC_Press) August 10, 2026

La falta de empatía de Trump enoja a la comunidad demócrata de Hollywood, que estos días aseguró no sentir ninguna lástima por el expresidente Joe Biden, del que su hijo Hunter Biden desveló sufrir un cáncer "muy doloroso" y "muy debilitante".

En una entrevista a la cadena británica BBC, su hijo explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes".

Biden se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.