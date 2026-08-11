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Nueva diatriba de Robert De Niro contra Trump: le califica de "alien" y "despiadado"

El veterano actor redobla sus ataques al candidato republicano en televisión, tildándole de amenaza para la democracia en su última obsesión.

El veterano actor redobla sus ataques al candidato republicano en televisión, tildándole de amenaza para la democracia en su última obsesión.
Robert De Niro | NBC

Las diatribas de Robert De Niro contra Donald Trump son algo habitual y se cuentan ya por decenas. Pero el último discurso del actor en la cadena NBC ha logrado de nuevo repercusión mundial.

"Es despiadado, un extraño para este país, y quiere hacerle daño. Hay algo profundamente psicológico en él. No entiendo a su administración. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos?", se preguntó el protagonista de Uno de los nuestros y Toro salvaje.

"Lo que más me molesta es que hay gente que le sigue. No lo entiendo", dijo en referencia a Marco Rubio y otros políticos cercanos, calificando de manera metafórica al presidente como un 'alien', un extraterrestre.

La falta de empatía de Trump enoja a la comunidad demócrata de Hollywood, que estos días aseguró no sentir ninguna lástima por el expresidente Joe Biden, del que su hijo Hunter Biden desveló sufrir un cáncer "muy doloroso" y "muy debilitante".

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En una entrevista a la cadena británica BBC, su hijo explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes".

Biden se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.

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