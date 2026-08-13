Un pueblo atacado por bestias prehistóricas: la pesadilla de Oak Street

En esta ocasión, os quiero hablar de una película que se aleja de las habituales comedias veraniegas para adentrarse en el terreno de la ciencia ficción, el suspense y el terror. Se trata de El final de Oak Street, una producción cargada de tensión que promete captar la atención del público mediante una premisa muy original.

La trama de la película, ambientada en la década de los ochenta, gira en torno a una pareja con hijos, interpretada por los conocidos actores Ewan McGregor y Anne Hathaway. La familia reside en Oak Street, una tranquila zona residencial de las afueras. Sin embargo, su apacible vida cambia por completo durante una noche de tormenta espantosa, cuando un extraño fenómeno transporta a toda la localidad a un entorno hostil y prehistórico, fuera de su tiempo y espacio originales.

'El final de Oak Street'.

A partir de este traslado, los habitantes de la comunidad deben unirse para asegurar su supervivencia ante los constantes peligros de este nuevo mundo. Entre las principales amenazas se encuentran diversos animales prehistóricos que atacan y devoran a los humanos. La película explora la angustia de los personajes, la posibilidad de regresar a la normalidad y cómo la convivencia se ve afectada por una situación extrema de estrés que los obliga a reflexionar sobre sus vidas.

Aunque el cine ya ha abordado anteriormente las temáticas de monstruos prehistóricos y viajes dimensionales, El final de Oak Street logra combinarlos de forma muy efectiva. El resultado es un thriller apasionante que mantiene al espectador en vilo en todo momento.

Pincha en el vídeo para escuchar la crítica completa.