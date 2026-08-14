En un momento de Cuenta atrás, uno de los personajes principales de la película de David McKenzie —Comanchería— se registra en un hotel bajo el apodo Melville, una más que posible referencia a Jean-Pierre Melville, el realizador francés conocido por su minucioso registro de las conductas del delincuente —por así decirlo, profesional— en películas como El soplón o El silencio de un hombre. Pero tampoco hace falta ponerse así de intenso a la hora de reivindicar el buen oficio de McKenzie, realizador de esta película en la que la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial desenterrada en Londres conduce a otra película distinta… y luego a otro subgénero del thriller que haría las delicias del mismísimo Hans Gruber.

Poco a poco y sin hacer demasiado ruido —al margen de la citada Comanchería— el británico va desempeñando una carrera atada casi siempre al thriller o al suspense, demostrando dominar perfectamente las dobleces y (a)moralidades del género, valiéndose de ellas para perpetrar giros audaces y ensayar una economía narrativa muy, aquí sí, bebedora de Melville —aunque también de otros tantos realizadores norteamericanos, desde el John McTiernan de Jungla de Cristal al Michael Mann de Heat—.

Cuenta atrás comienza centrando su fuego de artificio en la bomba a desactivar para luego meter de cabeza al espectador en un juego del gato y el ratón puramente policial. McKenzie se las arregla para contener todo en noventa minutos y que la mitad de ellos mantengan al espectador preguntándose qué está viendo realmente, pero dejando verdaderamente claro que él mismo controla ese juego de expectativas, que nada ha sido deliberadamente ocultado, hasta un epílogo que parece de otra película, que rompe el tono —y ciertamente sitúa el film por debajo de otros suyos— pero complementa bien la narrativa solo en apariencia meramente descriptiva que mantenía el autor.

Cuenta atrás no deja la impronta de la inmerecidamente desconocida Relay o, desde luego, Comanchería, pero esa impresión solo surge una vez llegan los títulos de crédito. Hasta entonces es un ejercicio de contorsión narrativa perfectamente interpretado y preciso en su amoral retrato del delincuente, pero también del tremendo oficio de todo aquel que elige permanecer a un lado de la ley, que para algunos parecerá desmadejado e inverosímil… pero para otros tremendamente refrescante en su economía narrativa, tan alejada de subtramas de relleno televisivas.