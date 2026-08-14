En esta edición de Prohibido Contar Ovejas, el programa nocturno de esRadio, el presentador Felipe Couselo nos invita a realizar un viaje sonoro a través de la filmografía y las bandas sonoras del célebre director de cine Cameron Crowe. Couselo destaca la profunda relación que une al cineasta con el mundo de la música, una pasión que se remonta a su juventud como periodista musical y que ha dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. El programa arranca con la mítica canción "Tiny Dancer", de Elton John, un tema de 1971 de cuyo uso en la película Casi Famosos el locutor se deshace en elogios por la perfecta comunión lograda entre las imágenes y la melodía.

La andadura como director de Crowe comenzó a finales de los años ochenta con la comedia romántica Un Gran Amor (cuyo título original es Say Anything...). En esta cinta, el director ya empezó a plasmar sus característicos fetiches narrativos y musicales. Felipe Couselo pincha para ilustrar esta etapa el clásico "In Your Eyes", interpretado por Peter Gabriel con la inconfundible colaboración vocal de Youssou N'Dour. Este tema, perteneciente al exitoso álbum So, protagoniza una de las escenas más icónicas del cine de la época, en la que el personaje de John Cusack sostiene un radiocasete bajo la ventana de su amada, un romántico ritual muy propio de la juventud de aquella generación.

Sin abandonar la banda sonora de la ópera prima de Crowe, el programa da paso a los potentes acordes de "Cult of Personality", el gran éxito de la banda de rock Living Colour. Felipe Couselo aprovecha este tema de 1988 para reflexionar brevemente sobre el mensaje de la letra, que analiza de forma crítica la devoción ciega y la idealización hacia ciertos líderes de opinión y de masas, un fenómeno social que, como apunta el locutor de esRadio, sigue de plena actualidad en nuestros días. La cuidada selección musical demuestra que Crowe no elegía las canciones al azar, sino buscando una resonancia moral y emocional en cada escena.

El siguiente gran hito en la carrera de Cameron Crowe analizado en el programa es la película Singles (conocida en España como Solteros), estrenada en 1992. Ambientada en pleno corazón de la vibrante escena musical de Seattle, la película es un fiel retrato de la generación del movimiento grunge. Para abrir este bloque, Couselo selecciona el contundente tema "Would?", de la banda Alice in Chains, incluido en su aclamado disco Dirt. El locutor narra la trágica historia detrás de esta composición, escrita por Jerry Cantrell como un sentido homenaje a Andrew Wood, el malogrado cantante del grupo Mother Love Bone que falleció a causa de una sobredosis en 1990.

La película Singles funciona como una cápsula del tiempo y una auténtica declaración de amor a Seattle, contando con cameos de figuras clave de la música alternativa de la época. Couselo recuerda que miembros de la mítica banda Pearl Jam, como Stone Gossard, Jeff Ament y el mismísimo Eddie Vedder, aparecen interpretando a los integrantes del ficticio grupo Citizen Dick junto al actor Matt Dillon. Durante este segmento del programa también suenan canciones imprescindibles de la banda sonora como "Nearly Lost You", de Screaming Trees con la desgarradora voz de Mark Lanegan, consolidando la reputación de Crowe como un melómano capaz de capturar el espíritu de toda una época.

El éxito comercial definitivo de Cameron Crowe llegó en 1996 de la mano de Jerry Maguire, protagonizada por un estelar Tom Cruise. Felipe Couselo desvela una curiosa anécdota de producción sobre su banda sonora: originalmente se consideró la canción "Wise Up" de Aimee Mann para un momento clave, pero finalmente fue sustituida por el arrollador "Free Fallin'", el recordado éxito de Tom Petty que el protagonista canta de forma desatada al volante de su coche. El presentador de esRadio rememora la estrecha relación entre Crowe y Petty, que se fraguó años atrás cuando el director realizó un documental especial para la televisión sobre el genial músico de Florida.

Otro de los grandes momentos de la banda sonora de Jerry Maguire corre a cargo de Bruce Springsteen con su melancólica y sugerente "Secret Garden". Felipe Couselo describe cómo esta canción, que originalmente iba a formar parte del álbum Human Touch del "Boss", acabó convirtiéndose en un éxito mundial gracias a su emotiva inclusión en la película de Crowe. La capacidad del director para tejer estas conexiones musicales con artistas de primer nivel como Springsteen, Bob Dylan o Paul McCartney evidencia el respeto mutuo que existía entre el cineasta y las leyendas de la música popular americana.

El programa avanza hacia el año 2000 para abordar la que muchos consideran la obra cumbre y más personal de Cameron Crowe: Casi Famosos. Esta obra posee un fuerte carácter semi-autobiográfico, ya que plasma las propias vivencias del director cuando, con tan solo quince años, recorrió el país escribiendo crónicas de conciertos para la prestigiosa revista Rolling Stone. Para ilustrar la atmósfera nostálgica del filme, suena la hermosa "America" de Simon & Garfunkel, una pieza folclórica escrita por Paul Simon que retrata la búsqueda de identidad y libertad en las carreteras estadounidenses.

Couselo destaca la proeza que supuso para Crowe convencer a los integrantes de Led Zeppelin para que cedieran los derechos de "Misty Mountain Hop" para la banda sonora de Casi Famosos, algo inaudito en la época debido a las estrictas reticencias del grupo inglés a licenciar sus canciones. El viaje musical del programa concluye con el cambio de siglo y el estreno de Vanilla Sky en 2001 —remake de la española Abre los ojos de Alejandro Amenábar—, cuyo tema homónimo fue compuesto expresamente por Paul McCartney, cerrando así un ciclo de colaboraciones sobresaliente.