El botín secreto de la RDA que hizo millonarios a algunos comunistas

Cuando la madrugada del 9 al 10 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín se desmoronaba el bloque soviético y por tanto suponía la desaparición fulminante de la República Democrática Alemana (RDA), un Estado que de democrático sólo tenía el nombre.

Durante aquel suceso histórico se vivieron momentos emotivos, como el reencuentro de familias separadas, trágicos e incluso algunos surrealistas. Esta semana se estrena la película Este/Oeste, una comedia alemana inspirada en una sorprendente historia real que aconteció tras la histórica caída del muro y que responde al último tipo, al surrealista y la picaresca que sirven de base para esta película.

La trama se sitúa en una pequeña localidad de la antigua Alemania Oriental, donde los vecinos asisten con desconcierto al incesante trasiego de cientos de camiones que se dirigen hacia una fábrica abandonada y sin actividad aparente. Gracias a las filtraciones de algunos guardias, los protagonistas descubren el secreto mejor guardado del extinto régimen: el lugar alberga toneladas y toneladas de marcos orientales, los billetes de la RDA que han sido retirados de la circulación y almacenados a la espera de su destrucción definitiva.

El gran conflicto que mueve la película es la existencia de un plazo improrrogable para el canje de la moneda. La fecha límite quedó fijada para el 1 de julio de 1990. A partir de ese día, el dinero de la RDA dejaría de tener cualquier tipo de valor legal y se convertiría en simple papel mojado. Ante esta oportunidad única, un grupo de vecinos decide trazar un audaz plan para sustraer grandes cantidades de dinero y tratar de cambiarlo antes de que expire el plazo.

Entre los protagonistas destaca la presencia de la aclamada actriz alemana Sandra Hüller, cuyo talento vuelve a quedar patente en esta producción. El trío protagonista lo completan un hombre que huyó al extranjero y regresa con la reunificación, reencontrándose con su amor de la infancia, que ahora está casada y tiene hijos. Juntos deciden adentrarse en las entrañas de la fábrica y ejecutar un plan para apropiarse de los billetes, un botín aparentemente inútil pero que aún puede transformarlos en millonarios de la noche a la mañana.

La película arranca con un ritmo sobresaliente y un primer tramo brillante, lleno de frescura y dinamismo. Sin embargo, la segunda mitad de la cinta decae notablemente y resulta fría. La directora, Natja Brunckhorst, intenta establecer un paralelismo moralizante entre lo que describe como la codicia del capitalismo y la supuesta solidaridad del comunismo, deslizando una cierta nostalgia por el régimen de la RDA que termina por descolocar al espectador y restar fuerza a la comedia original.

Sandra Hüller en 'Este/Oeste'.

Este sesgo ideológico se hace evidente cuando los protagonistas plantean utilizar el dinero robado para fundar una suerte de comuna donde aplicar un comunismo supuestamente puro y bien ejecutado. Resulta paradójico intentar idealizar un sistema totalitario que privó de libertades básicas a millones de ciudadanos. La realidad histórica del llamado Búnker número 12, donde realmente se custodiaban más de 620 millones de billetes, demuestra que la utopía de la RDA terminó de forma abrupta, y que incluso los billetes de 200 y 500 marcos, que nunca llegaron a circular, acabaron siendo pasto de las llamas en el año 2001.

Anne Hathaway, Ewan McGregor y dinosaurios

Esta semana llega a los cines El final de Oak Street, una sorprendente propuesta de ciencia ficción que cuenta con la producción de J. J. Abrams y la dirección de David Robert Mitchell. Protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, la cinta traslada a los espectadores a un vecindario convencional que, de la noche a la mañana, se ve teletransportado a la época prehistórica.

'El final de Oak Street'.

La frescura y diversión de esta aventura familiar, que sabe combinar la tensión de la supervivencia frente a los dinosaurios con un logrado homenaje al cine de entretenimiento de la década de los ochenta al puro estilo de Spielberg, es una buena opción veraniega.

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Londres

El cine de acción puro llega con Cuenta atrás, un largometraje ambientado en el centro de Londres durante las tareas de desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el Ejército intenta neutralizar el peligro, un grupo de ladrones aprovecha el caos en el subsuelo para llevar a cabo sus propios planes.

La película cuenta con un potente arranque y su ritmo frenético, pero el tramo final se enreda en un exceso de giros argumentales que restan verosimilitud a la resolución de la historia.

Thriller erótico

En el terreno dramático, destaca Días de agosto, una producción española protagonizada por los solventes Roberto Álamo y Maggie Civantos. La película presenta a una joven pareja universitaria que planea pasar unas vacaciones idílicas en un chalet costero, un proyecto que se tuerce con la inesperada llegada del padre de él acompañado de su jovencísima pareja.

'Días de agosto'.

Esta convivencia forzada desencadena una serie de tensiones emocionales y pasiones prohibidas que logran perturbar e inquietar de forma muy efectiva al espectador.

Los estrenos se completan con cine familiar como Kangaroo: Una aventura en Australia, una emotiva producción basada en hechos reales, y la comedia francesa Marsupilami, una divertida aventura selvática repleta de gags físicos. El cine de autor tiene su representación con la islandesa El amor que permanece, un proyecto de larga gestación dirigido por Hlynur Pálmason; el drama chino Vivir la tierra y Palestina 36.

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