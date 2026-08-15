La polémica lista británica sobre las mejores y peores películas de Robert De Niro

IndieWire pasa por ser una publicación especializada en cine y televisión, dedicada sobre todo a las producciones independientes, que edita mensualmente el British Film Institute. Y ha insertado recientemente en sus páginas un estudio sobre las películas de Robert de Niro. Cualquier actor importante tiene en su filmografía títulos excelentes y otros de menor entidad. No se libra este italoamericano de esas apreciaciones, aunque a la hora de juzgar sus filmes, los responsables de la mentada revista inglesa no coincidan con otros criterios, por ejemplo, del gran público.

Pongamos por caso Toro salvaje, Uno de los nuestros y Taxi Driver. ¿A que entre nuestros lectores hay mayoría que encuentran estas cintas de gran calado? Pues bien: queda dicho que para los críticos de IndieWire no son de su preferencia. No es un medio informativo de gran tirada, sus comentarios no llegarán a muchos lectores, salvo a los cinéfilos en reducido número. Si nos hemos interesado sobre el particular es, simplemente, por el prestigio que tiene la revista de marras, y una manera de que en Chic quien quiera haga sus propios juicios.

Los comentarios acerca de la filmografía de Robert de Niro vienen a coincidir con el estreno en los Estados Unidos de la última película del ídolo de millones de espectadores, The Alto Knights, donde en un arriesgado trabajo interpreta un doble papel.

No es lo mismo, desde luego, hacer crítica de una película que de la interpretación de un actor. Hemos de afirmar que en los últimos años Robert de Niro no ha afrontado proyectos tan interesantes como en su pasado. Todos están bien y El becario son algunos de esos filmes que han estado muy por debajo de la categoría de nuestro protagonista.

El rey de la comedia es para la publicación inglesa que nos ocupa, del año 1983, la mejor de las películas de Robert de Niro, el mejor de sus trabajos que dirigió Martin Scorsese, el director más cercano al actor. Recordemos que allí, el personaje de De Niro jugaba a ser un cómico, en busca de su gran oportunidad en el programa televisivo comandado por el personaje de Jerry Lewis, a quien vuelve loco aquel extravagante tipejo. Debiera haber logrado un Óscar Robert de Niro, según la opinión de esos críticos británicos. Sí que lo ganó por Toro salvaje, donde Scorsese también lo dirigió en contra de su inicial desacuerdo: no le gustaba aquella historia basada en la vida dramática real del púgil norteamericano Jake LaMotta. De Niro convenció a su realizador predilecto cuando acudió a ver cómo se encontraba en el hospital, donde iba recuperándose de algunos chutes nada recomendables que Scorsese se permitía por su cuenta, con el riesgo que corrió de perder la vida.

Resumiendo: si bien esa revista inglesa no valoró en su justo punto Taxi Driver, Toro salvaje y Uno de los nuestros, supimos que un grupo de directores norteamericanos resolvieron en Sight & Sound, en 2022, revista de los Estados Unidos, declararlas como imprescindibles en la filmografía de Robert de Niro. Particularmente, nos adherimos a este último criterio.