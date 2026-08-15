Por qué esta película nórdica que ha tardado 10 años en rodarse es una gran sorpresa

Una de las propuestas más singulares y estimulantes del panorama internacional es la película islandesa El amor que permanece. Esta cinta se presentó originalmente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y, tras un largo recorrido, llega finalmente a las salas de cine españolas para cautivar a los espectadores con su particular sensibilidad visual y narrativa.

La película huye deliberadamente de los entornos urbanos de la capital para adentrarse en la Islandia más profunda, ofreciendo un retrato íntimo sobre los lazos familiares en un entorno natural sobrecogedor. La trama gira en torno a una pareja en crisis que se encuentra en vías de una inminente separación.

'El amor que permanece'.

A pesar de que la pasión y el romance se han extinguido entre ellos, ambos mantienen una relación de mutuo respeto y tolerancia, esforzándose por llevar el proceso de la mejor manera posible por el bienestar de sus hijos. Es precisamente este afecto residual y la solidez de los recuerdos compartidos lo que da sentido al título de la obra, el amor que permanece a pesar de la ruptura.

La gestación de esta obra es tan peculiar como su propuesta artística. Su director, el prestigioso realizador islandés Hlynur Pálmason, ha dedicado un esfuerzo monumental a un rodaje que comenzó en el año 2017 y que se ha prolongado a lo largo de varios años hasta su definitivo montaje final. El filme se estrenó de manera internacional en el año 2025 y llega a las pantallas españolas en este 2026. Esta inusual forma de trabajar responde a la metodología de Pálmason, quien no solo ejerce como realizador, sino también como director de fotografía, aportando una coherencia estética impecable y un sello de autor inconfundible.

Durante la entrevista mantenida en el Festival de San Sebastián para esCine, Pálmason desveló algunos de los secretos de su proceso creativo, muy influenciado por su faceta como pintor y escultor. El largometraje arranca con la impactante secuencia del derribo de un edificio, un hecho real que el propio director decidió filmar cuando desmantelaron su antiguo estudio de arte. Esta demolición funciona como una poderosa metáfora visual de la caída y fragmentación de la estructura familiar, un recurso característico de su narrativa visual que prefiere sugerir sensaciones antes que explicarlas con diálogos convencionales.

'El amor que permanece'.

El realizador nos explica que su método se basa en registrar de manera constante escenas de su vida cotidiana tras regresar a Islandia, después de haber estudiado durante doce años en Dinamarca. Equipado con una vieja cámara de vídeo, acumula pacientemente material audiovisual que posteriormente le sirve de inspiración para elaborar sus guiones. En lugar de centrarse en los típicos conflictos domésticos a base de gritos y reproches, Pálmason prefiere explorar las consecuencias del desamor y reflexionar sobre el valor del tiempo, considerado por él como el recurso más valioso de la existencia humana, y sobre cómo decidimos compartirlo con los seres queridos.

Otro de los elementos simbólicos clave del filme es la construcción de una figura de madera —un caballero— por parte de los niños de la familia, un proceso que corre en paralelo a la propia evolución de los personajes. El director vincula esta labor artesanal con su propio proceso de escritura y creación fílmica, donde las diferentes subtramas se van entrelazando de forma orgánica. Con todo ello, el autor logra un cine diferente, poético y reflexivo, idóneo para los espectadores que buscan salirse de las fórmulas comerciales de consumo rápido de la cartelera actual.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.