El programa nocturno de esRadio, Prohibido Contar Ovejas, presentado por Felipe Couselo, dedica esta entrega a la figura del aclamado director de cine británico Danny Boyle. El programa se centra en analizar su excepcional trayectoria cinematográfica a través de sus bandas sonoras, una de las señas de identidad más potentes de su filmografía. Couselo destaca la habilidad del cineasta para seleccionar canciones que no solo acompañan a las imágenes, sino que definen de forma generacional a toda una época, convirtiendo la música en un personaje más de sus relatos.

Durante la emisión, se desvelan detalles curiosos de la juventud de Boyle, quien en un principio estuvo encauzado hacia el sacerdocio. Criado en una familia de firmes convicciones católicas, el director llegó a ser monaguillo antes de que un cura le disuadiera de ingresar en el seminario. Este trasfondo espiritual marcaría de forma indirecta algunas de sus películas, aunque terminaría decantándose por las artes escénicas, primero en el teatro, luego en la televisión y, finalmente, dando el salto al cine inspirado por la visionaria obra Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

El debut cinematográfico de Boyle se produjo en 1994 con Shallow Grave (conocida en España como Tumba Abierta), un largometraje de suspense que cosechó un rotundo éxito de crítica y taquilla. Con un presupuesto muy limitado, la cinta logró recaudar millones de dólares y sirvió de trampolín internacional para el actor Ewan McGregor. El presentador aprovecha para destacar la fuerza de su banda sonora, la cual incluía el célebre tema My Baby Just Cares for Me de Nina Simone, una pieza que abrió el camino a un estilo musical innovador que Boyle mantendría en sus futuros proyectos.

No obstante, fue en 1996 cuando Danny Boyle alcanzó la consagración definitiva con el estreno de Trainspotting, la adaptación de la novela homónima de Irvine Welsh que se convirtió en la película generacional de los años noventa. El film, que retrata con crudeza y humor negro la vida de un grupo de jóvenes adictos a la heroína en Edimburgo, catapultó las carreras de su elenco, especialmente la de McGregor en el papel de Renton. La música de esta obra maestra de la cultura pop, liderada por himnos como Lust for Life de Iggy Pop o Perfect Day de Lou Reed, es recordada como uno de los hitos musicales más influyentes de la historia del cine moderno.

Felipe Couselo continúa el recorrido con A Life Less Ordinary (Una Historia Diferente), estrenada en 1997. En esta comedia romántica con tintes fantásticos, el director volvió a contar con McGregor, esta vez acompañado por Cameron Diaz en una disparatada trama de secuestros y ángeles celestiales. Aunque no tuvo la misma repercusión que su predecesora, la banda sonora volvió a brillar con luz propia gracias a temas como Deadweight de Beck o canciones de la banda británica Ash, consolidando la estrecha relación de Boyle con el britpop del momento.

El cambio de siglo trajo consigo uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de la carrera del director: The Beach (La Playa), estrenada en el año 2000. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película estuvo rodeada de controversia debido a que el estudio impuso a DiCaprio en lugar de Ewan McGregor, lo que provocó un distanciamiento de años entre el actor escocés y Boyle. A pesar de las críticas divididas, la cinta triunfó en taquilla y regaló una banda sonora mítica donde sobresalieron piezas electrónicas como Porcelain de Moby y aportaciones de bandas como Blur o Underworld.

Tras este bache creativo, Danny Boyle regresó a sus orígenes más viscerales en 2002 con 28 Days Later (28 Días Después), redefiniendo por completo el cine de terror y el subgénero de infectados del siglo XXI. Con la ayuda del guionista Alex Garland, Boyle presentó un Londres postapocalíptico desolador donde los infectados corrían a gran velocidad, rompiendo con el mito del zombie lento clásico. La magnífica atmósfera sonora fue obra del compositor John Murphy, cuya música minimalista y de tensión creciente se convirtió en objeto de culto para los aficionados al género.

El programa avanza hacia el mayor hito comercial y académico de Boyle: Slumdog Millionaire (2008). Ambientada en la India, esta producción de bajo presupuesto logró un éxito colosal de crítica y público, acumulando numerosos premios de la Academia, incluyendo el de mejor director y mejor canción original por el energético tema Jai Ho, de A.R. Rahman. Couselo subraya que, pese a la dureza del entorno marginal que retrata en Bombay, la película supuso un canto a la esperanza y la superación personal, encumbrando a su protagonista, Dev Patel, y dejando para la posteridad una vibrante banda sonora que fusionaba sonidos tradicionales indios con hip-hop y electrónica actual, como el éxito Paper Planes de M.I.A.

Finalmente, el espacio de esRadio dedica un bloque a las producciones más recientes de Boyle, destacando 127 Hours (127 Horas), un agónico ejercicio de supervivencia interpretado por James Franco que contó con el tema Ça plane pour moi de Plastic Bertrand, y la nostálgica Yesterday (2019). Esta última narra la historia de un músico frustrado que despierta en un mundo donde nadie recuerda a The Beatles, lo que le permite triunfar utilizando el repertorio de la mítica banda de Liverpool. Couselo se despide invitando a los oyentes a redescubrir la filmografía de este director irrepetible, cerrando la emisión con la versión renovada del clásico Born Slippy de Underworld para la secuela T2 Trainspotting.