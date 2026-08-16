En pleno ecuador del mes de agosto, las salas de cine reciben el estreno de la película Días de agosto, una propuesta idónea para acompañar las jornadas de playa, sol y descanso propias de esta época del año. Los protagonistas principales de este relato son Juan y Gabriela, dos jóvenes que acaban de terminar sus respectivas clases en la universidad.

Con el curso académico ya finalizado, ambos deciden emprender un viaje hacia el chalet de la familia de él, una vivienda completamente aislada del bullicio urbano que cuenta con todas las comodidades -incluyendo una piscina privada- para asegurar una desconexión total. Los planes de la joven pareja están muy definidos: quieren exprimir al máximo sus vacaciones y disfrutar de un verano muy sexual y libre de preocupaciones.

Días de agosto.

Sin embargo, toda esta atmósfera de tranquilidad y erotismo se rompe de manera abrupta con una visita inesperada. El padre de Juan, interpretado en la gran pantalla por el actor Roberto Álamo, se presenta en el chalet sin previo aviso. Para sorpresa de su hijo, no llega solo, sino acompañado por su nueva compañera sentimental, una mujer mucho más joven que él y por la cual ha tomado la drástica decisión de abandonar a su esposa, personaje al que da vida Maggie Civantos.

La presencia de esta nueva pareja en el entorno cerrado de la casa de veraneo desbarata de inmediato la intimidad de los estudiantes, provocando que la tensión ambiental empiece a escalar de manera notable entre los cuatro inquilinos desde el mismo instante de su llegada.

Detrás de este proyecto se encuentra el director de cine Chema de la Peña, un realizador caracterizado por una filmografía sumamente variada y peculiar. Los espectadores recordarán algunos de sus trabajos anteriores en el panorama nacional, que abarcan desde el drama histórico y político con la película 23-F -donde se narra el fallido golpe de Estado en España con la presencia de Paco Tous encarnando al teniente coronel Antonio Tejero- hasta el terreno de la comedia pura con la película Isi/Disi, una alocada historia protagonizada por los populares humoristas Santiago Segura y Florentino Fernández.

Con la producción de Días de agosto, el director propone una interesante mezcla de géneros al articular un drama con potentes elementos de thriller psicológico. El núcleo de la película se centra en analizar la convivencia forzada en ese espacio cerrado y aislado, donde la cercanía física entre los personajes desatará una corriente subterránea de deseos reprimidos y pasiones prohibidas. Al mismo tiempo, este ambiente asfixiante propiciará la revelación de ocultos secretos familiares que amenazan con transformar radicalmente las relaciones entre el padre, el hijo y sus respectivas parejas.

Días de agosto.

En definitiva, la película se presenta como una opción sumamente atractiva y propicia para los espectadores que acudan a las salas de exhibición durante el fin de semana. Gracias a su tono sugerente e intrigante, Días de agosto se postula como una película ligera y veraniega, ideal para evadirse y disfrutar de una buena dosis de suspense y drama psicológico en la gran pantalla mientras se sobrellevan las altas temperaturas de la temporada estival.

Pincha en el vídeo para escuchar la crítica completa.