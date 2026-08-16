Tom Holland está de enhorabuena. El actor estadounidense está viviendo unas semanas intensas para promocionar dos de las películas en las que ha participado, La Odisea y Spider-Man: un nuevo día, estrenadas con pocas fechas de diferencia en EEUU y en otros países también. "Esos éxitos me han hecho sentir que estoy listo para asumir papeles más importantes".

Por ejemplo, el biopic sobre Fred Astaire, que comenzará a rodar en enero. "Me espera muchísimo trabajo por delante, pues lógicamente tendré que bailar. Este es un proyecto del que se empezó a hablar hace cinco años y estoy obligado a ensayar bastante en un estudio de danza. Ya hice mis primeras pruebas, muy emocionado y a la vez lleno de pavor para intentar parecerme a Fred. Eso significa que no habrá quien me doble: yo mismo he de ser quien baile, y a ser posible en una sola toma, como él habría hecho".

Tom Holland

No es ajeno al baile Tom Holland, quien saltó a la popularidad con el musical Billy Elliott cuando lo representó en un teatro de Broadway, en el West End neoyorquino. Requería que el protagonista bailara durante buena parte de la obra. Y Tom se enfrentó a ese riesgo saliendo airoso. "Luego, sí, dejé de bailar". Y ahora, lo dice él, está ensayando todos los días dando más vueltas que un zompo antiguo.

Fred Astaire fue el bailarín más afamado de los EEUU, en los musicales cinematográficos en los que intervino en los años 30 durante varias décadas. Formó pareja con otra estrella de la danza, Ginger Rogers, con quien fuera del estudio se llevaba regular. Fred era bastante presuntuoso. Con ella protagonizó diez filmes, uno de los cuales está considerado como de los mejores en su género: Sombrero de copa. También era actor y cantante al mismo tiempo. Murió a la edad de ochenta y ocho años el 22 de junio de 1987.