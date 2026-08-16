Un joven en edad escolar ayuda a su padre en la producción de cine porno, encargándose de grabar, editar los vídeos y gestionar su página web. Su familia siempre ha estado ligada a esta industria, ya que sus padres se conocieron en un rodaje de cine para adultos, y tras la muerte de su madre, Alec quedó bajo la custodia de su progenitor. Así arranca la perturbadora película Truly Naked, disponible en Filmin, que aborda las complejidades de la intimidad a través de una historia singular.

El conflicto principal de la trama se desata cuando en su centro de estudios le asignan a Alec realizar un trabajo sobre la adicción a la pornografía. Para ello, debe colaborar con Nina, una compañera de clase con una perspectiva muy diferente, ya que es hija de una terapeuta feminista y defiende posturas marcadamente contrarias a las de la industria familiar de Alec. La profesora busca contrastar la visión masculina y femenina sobre este tema, obligando a ambos jóvenes a confrontar sus prejuicios.

Una película en la que también se trata el cómo afecta a los hijos el trabajo de los padres. Alec y su padre se han mudado de Londres a un pequeño pueblo costero inglés. El joven le pide a su progenitor que pase desapercibido por lo menos hasta que haga amigos, ya que una vez que se conozca la profesión del padre, nada será igual.

A través de la relación de Alec y Nina, la película se convierte en una profunda historia de crecimiento y madurez emocional, más allá del aspecto meramente sexual. Alec y Nina aprenderán a descubrir qué es la verdadera intimidad, alejándose de los patrones ficticios imperantes en la pornografía comercial. Alec busca un auténtico vínculo afectivo alejado de los cánones de la industria en la que trabaja su progenitor y que hasta ese momento era la única educación sexual y afectiva que había recibido.

El filme destaca por su crudeza y por contar en su reparto con la actriz porno real Alessa Savage, cuyo personaje aporta un gran realismo y un arco de desarrollo sumamente interesante para el espectador. Tras su paso por la Berlinale y la vertiente presencial del Atlàntida Mallorca Film Fest, llega a la plataforma Filmin esta delicada ópera prima de Muriel d'Ansembourg.

Pasiones prohibidas, campamentos juveniles y anime

Esta semana llegan a las principales plataformas (SkyShowtime, Disney+ y Netflix) más opciones.

SkyShowtime presenta una de las apuestas más potentes de la temporada con The History of sound. Esta sensible película, protagonizada por los reconocidos actores Paul Mescal (Gladiator II, Hamnet…) y Josh O'Connor (El día de la revelación), aborda la relación sentimental de dos jóvenes músicos en la convulsa época de la Primera Guerra Mundial.

'The History of sound'.

A través de un viaje por los bosques de Maine para registrar música tradicional norteamericana, la cinta profundiza en las dificultades de vivir libremente la homosexualidad en la década de 1920.

La oferta para el público juvenil llega de la mano de Disney+ con Camp Rock 3, una secuela que recupera la célebre franquicia musical quince años después de su última entrega. Los integrantes de la banda Connect 3 regresan al campamento original para ejercer de mentores y buscar nuevos talentos que les acompañen como teloneros en su próxima gira, una premisa que desatará nuevas rivalidades y romances entre los jóvenes aspirantes.

La misma plataforma, SkyShowtime, suma a su catálogo la comedia dramática My Mother's Wedding, ópera prima que cuenta con un reparto estelar encabezado por Scarlett Johansson. La trama gira en torno a tres hermanas que se ven obligadas a regresar al hogar familiar con motivo de la inesperada tercera boda de su madre, un acontecimiento que reabrirá viejas heridas del pasado y les obligará a replantearse su propio porvenir.

Finalmente, Netflix concentra un variado paquete de novedades. Entre los títulos destaca la comedia alemana Mi mejor amigo, su novia y yo, el drama de superación adolescente No se desea buena suerte, la ficción filipina Esto, aquello y todo lo demás y el anime La heroína del lazo.

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