Cuando había clase media con Ronald Reagan: por qué 'E.T.' sigue siendo importante

El ponente comparte su experiencia tras volver a ver en pantalla grande el clásico de 1982, E.T. el Extraterrestre, constatando que la película de Steven Spielberg se conserva intacta y sigue conmoviendo al público décadas después de su estreno. Esta obra maestra apela directamente al corazón y a una sensibilidad que trasciende las modas y el paso de las generaciones.

Juanma González pone el acento en el cine de los años ochenta de Spielberg, en una época en la que el cineasta redefinía el lenguaje cinematográfico. Se destaca su habilidad para retratar a la clase media norteamericana de la era de Ronald Reagan a través de relatos costumbristas con rendijas abiertas a la fantasía. Este enfoque supuso un contraste con el cine más crudo, desencantado y social de las décadas anteriores.

El análisis aborda el concepto de cine elíptico en la película, donde el conflicto central gira en torno a lo que está ausente: la figura del padre que se ha marchado. De este modo, la cinta no retrata el proceso de separación en sí, sino las consecuencias emocionales del divorcio en los niños, un tema muy personal para el director que ya había abordado de forma velada y que más tarde plasmaría en su filmografía reciente.

Spielberg rechazó dirigir la aclamada Kramer contra Kramer, protagonizada por Meryl Streep, para explorar el divorcio desde su propia óptica de ciencia ficción y fantasía. Para ello, contó con la guionista Melissa Mathison, entonces esposa de Harrison Ford, quien transformó una idea original sobre extraterrestres malévolos en una historia de amistad entrañable.

Desde el plano técnico, se alaba la maestría del director para rodar desde la perspectiva de los niños, utilizando recursos visuales como las sombras y encuadres donde apenas se muestran los rostros de los adultos. Esta cuidada puesta en escena y el uso de la iluminación íntima en la casa de Elliott refuerzan la atmósfera de soledad y descubrimiento, alejándose de los montajes planos que predominan hoy en día.

Por último, el resumen destaca la profunda simbología trascendental de la película. La figura de E.T. actúa como un salvador que sana, muere por los demás y resucita. Su célebre mensaje de despedida a Elliott señala que siempre estará en su cabeza y corazón, representando el valor de la fe, la creencia y la necesidad de preservar al niño interior.