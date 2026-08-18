Salen a la luz nuevos detalles sobre la causa de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años

La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere, fallecida este domingo 16 de agosto a los 36 años, continúa a la espera de determinar qué provocó el repentino fallecimiento de la actriz. La intérprete, conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, fue encontrada inconsciente en una vivienda de Greenville, en Carolina del Sur.

Según la información facilitada por la oficina forense del condado de Greenville, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el domicilio después de recibir una llamada al 911. A su llegada, encontraron a Panettiere inconsciente y en parada cardíaca. Los sanitarios intentaron reanimarla sin éxito y su muerte fue certificada a las 14:32 horas.

Las comunicaciones de los servicios de emergencia conocidas posteriormente aportan otro dato sobre las circunstancias en las que fue encontrada. Según han recogido medios estadounidenses como Rolling Stone, el aviso hacía referencia a una posible "sobredosis" y señalaba que la mujer se encontraba en "paro cardíaco" y estaba recibiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar. Por el momento, sin embargo, no se ha determinado oficialmente que una sobredosis fuera la causa de la muerte.

Los servicios de emergencia utilizaron soporte vital cardíaco avanzado y administraron medicamentos a la actriz. También le practicaron compresiones torácicas, aunque finalmente fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Las primeras conclusiones de la autopsia han permitido descartar algunas de las circunstancias que podrían explicar un fallecimiento tan inesperado. Los forenses no han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. Por su parte, el Departamento de Policía de Greenville ha señalado que, hasta el momento, tampoco existen indicios de que intervinieran terceras personas ni de que se produjeran circunstancias sospechosas.

"La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas", ha explicado la Policía de Greenville en un comunicado recogido por People. Las autoridades también han confirmado que "una conocida de la señora Panettiere fue quien llamó al 911".

La parada cardíaca en la que fue encontrada la actriz no constituye, sin embargo, una causa definitiva del fallecimiento. Se trata del cese repentino de la actividad efectiva del corazón, por lo que las pruebas pendientes deberán determinar qué desencadenó ese episodio. Tanto la causa como la manera oficial de la muerte permanecen todavía sin establecer.

La policía y la oficina del forense mantienen abierta una investigación conjunta. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Panettiere se encontraba temporalmente en la vivienda en la que murió. Fue una conocida de la actriz quien la encontró inconsciente y avisó a los servicios de emergencia.

Sus problemas personales y la muerte de su hermano

En los últimos años, la actriz había hablado abiertamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida. Panettiere hizo públicos sus problemas con el alcohol y otras adicciones, así como la depresión posparto que sufrió después de convertirse en madre.

Parte de esas experiencias quedaron recogidas en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026. En ellas abordó su infancia trabajando en la industria del entretenimiento, la maternidad, su proceso de recuperación y uno de los episodios que más la marcaron: la muerte de su hermano menor.

Jansen Panettiere falleció en febrero de 2023 con apenas 28 años. La familia explicó entonces que su muerte se debió a una cardiomegalia —un agrandamiento del corazón— acompañada de complicaciones en la válvula aórtica. Hayden reconoció posteriormente el enorme impacto que aquella pérdida había tenido en su vida.

Ahora, poco más de tres años después de la muerte de Jansen, la familia Panettiere afronta una nueva tragedia. Tras conocerse el fallecimiento de la actriz, su padre, Skip Panettiere, ha expresado el dolor de la familia en un comunicado: "Ha sido un trágico fallecimiento. Toda la familia sentimos una profunda tristeza. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla".

"Pedimos privacidad mientras nuestra familia asimila esta pérdida inimaginable", ha añadido. Las autoridades, entretanto, continúan a la espera de las pruebas que permitan establecer oficialmente qué provocó la muerte de Hayden Panettiere.