La madre de Hayden Panettiere señala al novio de la actriz: "Estaba con ella en el momento de su muerte"

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años sigue dejando numerosos interrogantes. La actriz falleció el pasado domingo en Carolina del Sur, apenas unas horas después de desplazarse desde Los Ángeles junto a su pareja, Brian Hickerson. Ahora, su madre, Lesley Vogel, ha roto su silencio y ha expresado abiertamente sus sospechas sobre el hombre que acompañaba a su hija cuando murió.

Según informa Europa Press, los primeros informes de la investigación policial no han detectado circunstancias extrañas o violentas en el fallecimiento. Entre las hipótesis que han trascendido se encuentra, sin embargo, la posibilidad de que Panettiere sufriese un paro cardíaco después de una sobredosis.

La relación de la protagonista de Héroes, Nashville y Scream con Hickerson había atravesado numerosos problemas durante los últimos años. Su historia estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y conflictos judiciales, y la actriz llegó a denunciarle por maltrato en 2020.

Las sospechas de Lesley Vogel

La madre de Panettiere llevaba meses sin mantener contacto con su hija. Según ha revelado, la última conversación entre ambas tuvo lugar en octubre de 2025 y el distanciamiento fue una decisión consciente por su parte.

Vogel ha explicado en declaraciones a NBC News que decidió mantener un contacto "cero por razones muy específicas, pero desde luego no por falta de cariño, preocupación o amor".

Tras conocer la muerte de su hija, ha señalado directamente a Hickerson y ha dejado patente el rechazo que la familia sentía hacia él. "Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", ha afirmado.

Sus palabras llegan pese a que, por el momento, los primeros informes de la investigación policial no apuntan a que hubiese circunstancias extrañas o violentas en el fallecimiento.

Qué ocurrió en sus últimos momentos

También han trascendido detalles sobre las personas que se encontraban junto a Panettiere cuando murió. Según ha publicado People, tanto Brian Hickerson como su hermano Zach estaban con la actriz en aquel momento.

Fue Zach quien, al comprobar que Panettiere no respondía, llamó a los servicios de Emergencias para pedir ayuda. De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, se mostró muy afectado mientras los sanitarios intentaban reanimar a la intérprete.

El comportamiento de Brian habría sido distinto. Según People, Hickerson se habría mantenido impasible durante esos momentos y hasta que se confirmó la muerte de Panettiere.

El recuerdo de su hija y de Jansen

Vogel también ha hablado sobre la trayectoria personal de Panettiere, que comenzó su carrera como actriz cuando todavía era una niña, y ha lamentado el rumbo que tomó su vida.

"Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos. Desearía que hubiera sido diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles", ha confesado.

En medio del dolor, la madre de la actriz encuentra consuelo pensando que su hija está ahora "en paz" junto a su hermano Jansen Panettiere. El joven falleció en 2023, cuando tenía 28 años, a causa de problemas cardíacos.

La figura de Hickerson queda así en el centro de las sospechas expresadas por la madre de la actriz, aunque los datos conocidos hasta ahora sobre la investigación policial no señalan la existencia de circunstancias extrañas o violentas en el fallecimiento.