Esta semana os hablo de la última propuesta cinematográfica de Jason Statham, uno de los actores más icónicos de la gran pantalla. En esta ocasión, el actor protagoniza la película titulada El Motín, una propuesta que sigue fielmente el estilo característico de sus trabajos previos.

La trama de El Motín gira en torno a un hombre que trabaja para un multimillonario. Tras el asesinato de su patrón, el protagonista es acusado injustamente del crimen, lo que le obliga a emprender una huida a bordo de un barco. En este confinamiento, buscará demostrar su inocencia a la vez que destapa una peligrosa intriga internacional que amenaza la seguridad global.

El Motín.

A pesar de no ser una gran película de culto, la producción resulta altamente entretenida y destaca por su ritmo frenético, que apenas da respiro al espectador. Las coreografías de combate y las escenas de riesgo son magníficas, aunque advertimos sobre el elevado nivel de violencia extrema, algo ya habitual en la filmografía del actor británico.

En definitiva, se trata de un producto honesto que ofrece exactamente lo que promete en sus adelantos, ideal para los seguidores del cine de acción puro.

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