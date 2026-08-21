Ondřej Provazník hace en El coro de Praga un salto con doble tirabuzón. Por un lado, relata una historia real, la del coro Babini di Praga a mediados de los noventa, y las dinámicas de poder entre sus integrantes adolescentes y el genial director Bohumil Kulínský. Pero lo hace como si esta se tratase de un típico y nostálgico relato de maduración, el de Karolina, la miembro más joven del grupo y algo más que una testigo de los acontecimientos. Esa aproximación permite al director presentar tanto la aventura juvenil como lo que en realidad es la terrorífica historia de abusos que lo enmarca. El coro de Praga culmina así con unos cinco últimos minutos de una crudeza inimaginable tras haber sostenido Kulínský una hora y media de peligro, sospecha y, en cierto modo, alegría.

El coro de Praga permite vivir las clases para la aventura americana de las chicas como si de una variación cruda y sentimental de Whiplash se tratara: el espectador percibe la relación de apego y ansiedad de las chicas con el genial director, presencia el esnobismo del mundo del arte y la crueldad e intensidad de la vida adolescente, todo desde el punto de vista de una aparente imparcialidad y normalidad. No parece socavar durante muchos minutos un clásico relato de superación personal con coro de por medio de los que tanto han abundado.

Pero la película de terror va cociéndose en alguna parte, desde los márgenes, permitiendo incrementar una sensación de sospecha, misterio y peligro que va de lo sutil a lo contundente, y al final deja al espectador en la misma situación de los mismos adultos que consintieron la situación. Kulínský reformó lo que hemos visto hasta entonces, un aparentemente convencional drama humano sobre la competitividad de dos hermanas, en un film poliédrico que culmina en un plano tan sosegado como sobrecogedor (ojo a la profundidad de campo, que permite ver al espectador lo que sucede en la ventana de enfrente).

El resultado es una gran película, cálida y amenazante como el deseo adolescente y la maldad adulta, que se mueve entre el confort del recuerdo y el miedo gracias al punto de vista de la aparente segundona a la que se agarra el espectádor, y que verdaderamente pone de rodillas a muchas otras contendientes a película del metoo.



