P. La selección del concierto de esta noche en SONAFilm, porque son autores tremendamente variados los que aparecen en el programa.

R: La selección general es muy emocionante. En cuanto a mi propia música, ni siquiera sé en qué centrarme. Hay tantas suites que podría hacer unos cinco conciertos con todas ellas. Pero creo que la selección es muy interesante desde el punto de vista del público, porque es un programa muy entretenido y aborda un género muy estimulante. Creo que es fantástico y tengo muchas ganas de escucharlo.

P: Supongo que todo esto viene también un poco a colación de un gran estreno de este año, La Odisea, que plantea una propuesta musical muy diferente para una película épica. ¿Cómo ves la composición de Göransson? ¿Te ha aportado algo nuevo o diferente, algún tipo de estímulo?

R: Ni siquiera sabía que estaba en marcha. Pero vi los anuncios en televisión y pensé: "Es un tema interesante para hacer una película". Cuando estaba en el colegio, La Odisea era uno de nuestros libros de texto. Todo lo relacionado con Odiseo era un tema muy fascinante para mí. Pero todavía no sé nada sobre ella. No he visto la película ni he escuchado la banda sonora. En cuanto tenga un momento, lo haré. Me gustaría mucho verla porque es un género cinematográfico muy emocionante.

P: De todas formas, da pie para comentar cómo ha cambiado musicalmente la banda sonora en los últimos años. Es un estilo bastante diferente al de Excalibur o Cristal oscuro, e incluso al de Troya y otros compositores que han tratado la épica en el largometraje.

R: La evolución ha sido prácticamente una revolución tecnológica. Cuando la gente pudo coger un teclado y un ordenador y empezar a hacer una banda sonora en su dormitorio, los estudios pensaron: "Puede salir barato. Ya no necesitamos una orquesta de cien personas ni sesenta músicos". Los presupuestos para música ya no son tan elevados y, con el paso de las décadas, los estilos evolucionan y cambian. Después tienes a un gran compositor sinfónico como John Williams, que representa el viejo Hollywood y ese estilo de escritura orquestal de grandes dimensiones. Yo tuve mucha suerte de vivir una época dorada, cuando los estudios todavía estaban dispuestos a pagar —no mucho, pero sí lo suficiente— para que pudiéramos escribir música para películas utilizando orquestas.

P. ¿Y qué ha ocurrido entre un momento y otro?

R. La gente se dio cuenta de que podía hacer música de manera más barata y la tecnología permitió que el compositor trabajara con teclados, ordenadores y demás, las cosas empezaron a cambiar. Ahora creo que hemos llegado a un punto muy malo, porque la relevancia y la importancia del compositor han ido disminuyendo desde la introducción de la electrónica y los ordenadores. Y ahora ni siquiera creo que los compositores reciban honorarios. Cobras derechos, pero cuando Spotify te da el 0,000...5 por ciento de un euro, piensas: "No merece la pena". No puedes ganarte la vida así.

Creo que es muy triste. Y lo que más me preocupa es cuando los compositores veteranos observan los nuevos avances de la inteligencia artificial y piensan: "Tenemos que controlar a este perro antes de que se escape". Porque tiene todos los ingredientes para convertirse en un desastre. No todo lo que inventa el ser humano es necesariamente bueno. Puede ser muy emocionante, pero puede salir mal, puede llegar a alimentarse de sí misma. Y si no hay innovación ni creatividad, acabará secándose y muriendo. No todo lo que inventamos los seres humanos es bueno. La bomba atómica fue una idea muy mala. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea una idea muy mala, pero creo que tenemos que controlarla.

Con Pedro Mérida, productor del festival | Sonafilm

P. De hecho, en las plataformas de streaming se estrena tanto contenido cada semana que se ha convertido precisamente en eso: contenido. ¿Merece ahora la misma consideración el acompañamiento musical?

R: Es un poco extraño, porque sigo pensando que la música es la línea emocional directa con el público: del compositor a la pantalla y de la pantalla al público. Por eso es muy difícil tratarlo todo de una manera clínica. El objetivo de hacer cine, o de producir material televisivo para entretener, es que todo funcione conjuntamente y contribuya a la experiencia del espectador. Puede resultar muy estéril si se pierde esa conexión. Aunque se están haciendo cosas increíbles y siempre habrá innovadores. A los seres humanos no nos gusta demasiado el cambio, pero la humanidad tiene que avanzar. Yo tuve la suerte de ser un compositor de aquella época en la que todavía se permitía trabajar con músicos, en lugar de con inteligencia artificial, sintetizadores o cosas por el estilo. Me siento muy afortunado. Fue una época muy buena.

P: Tu primer gran trabajo para el cine fue Excalibur, donde tuviste que adaptarte a la idea previa de Boorman de utilizar composiciones de otros compositores, como Orff y Wagner. Y tú introdujiste sintetizadores entre los temas de Richard Wagner. ¿Tuviste miedo de hacerlo, de cómo sería recibido? ¿Pensaste que no iba a funcionar bien?

R: Cuando estaba en la universidad teníamos sintetizadores muy primitivos, VCS-3, sin teclado ni nada. Funcionaban mediante disparadores. También teníamos el theremín. Después aparecieron el Prophet-5, el Synclavier, el Kurzweil y todos esos instrumentos. Como compositor, los acogías con entusiasmo. Pensabas: "Es otro sonido, otro color para la orquesta o para los instrumentos". Podías hacer que una trompetica tocara más agudo de lo que podía hacerlo antes o introducir colores que no existían. Eso hizo que la paleta sonora fuera tremendamente emocionante.

P. En sí mismo, eso es un cambio.

R. No quiero ser negativo respecto al cambio. Creo que el cambio es importante y muy estimulante. Lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos. Al principio, con Excalibur, utilicé algunos sintetizadores. Creo que fue el Prophet-5, el instrumento más moderno que había en aquel momento. Después aparecieron el Synclavier y otros instrumentos electrónicos. También estaba el EVI, el instrumento electrónico de viento. Todos fueron desarrollos diferentes que me encantaba explorar. Era fantástico trabajar con el músico y preguntarle: "¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos incorporarlo a la banda sonora y hacer que contribuya a ella?". Fue una época muy emocionante. Cuando pienso en el periodo que me tocó vivir, fue realmente bueno. Después de aquello, todo fue cuesta abajo: el estatus del compositor, el dinero disponible y la forma de trabajar fueron cambiando. Todavía puedes trabajar con editores de cine fantásticos y con directores muy estimulantes. Pero siempre existe el desafío de que ahora podemos hacerlo barato y completamente de forma electrónica.

P: Continuando con esa línea de la música electrónica, uno de los temas más míticos fue el de Dentro del laberinto. Todo aquello se convirtió en una obra de culto. Trabajaste con David Bowie, lo cual multiplica el alcance de la banda sonora de una película que en su momento no fue tan vista, pero que ahora es muy importante para mucha gente. El tema "Underground" me parece absolutamente maravilloso.

R: En Excalibur, allí teníamos instrumentos medievales antiguos y los pocos recursos electrónicos disponibles. Ya estábamos abarcando toda la gama de instrumentos y posibilidades de la música de cine. Pero con Dentro del laberinto quería utilizar inicialmente una mezcla de instrumentos acústicos: trompas, metales, trompetas, instrumentos de viento madera e incluso cuerdas.

Sin embargo, como estaba haciendo una maqueta con el Synclavier, que acababa de aparecer, todo el mundo empezó a acostumbrarse a los sonidos electrónicos. En una escena como "Underground", gran parte de la música es sintética. No hay demasiados instrumentos acústicos. También estaban, obviamente, las canciones de Bowie, con guitarras increíbles y todos esos instrumentos de rock. Fundamentalmente, la electrónica constituía prácticamente toda la banda sonora. Cuando terminamos la música, David Bowie y yo estábamos escuchando la banda sonora y él me preguntó qué me parecía. Yo le dije: "Suena muy clínica porque todo está muy limpio. Los sonidos son absolutamente prístinos". Era el comienzo de la era digital. Empezamos trabajando en analógico, pero después todo el proyecto pasó al ámbito digital. Así que pensamos: "¿Por qué no lo pasamos todo a cinta analógica y después lo volvemos a introducir?".

Y eso es lo que hicimos. Así conseguimos calentar el sonido digital, tanto de las canciones como de la música incidental. Fue una época muy emocionante. Y Bowie, por supuesto, era un profesional consumado. Siempre he pensado que cuanto más éxito y popularidad tenía una persona, más amable era. Cuando bajas de nivel, las cosas se ponen bastante feas. [Risas] Pero las grandes estrellas siempre eran personas muy agradables. Tenían humildad, los pies en la tierra. Eran realmente buenas personas.

P: Y, por contra, la música de Cliffhanger: Máximo riesgo es totalmente sinfónica y clásica. Quería preguntarte por ese trabajo, que destaca dentro del cine de acción.

R Yo estaba a punto de marcharme de Los Ángeles. Aquella tarde iba a coger el avión para volver a Londres cuando recibí una llamada en el hotel de Alan Marshall, que me dijo: "Por favor, ven a ver esta película que acabamos de montar". Fui a verla. Entré en una sala con una pantalla enorme y vi las imágenes de las montañas, las primeras escenas de la película, y me dejaron sin aliento. Le dije a Alan: "¡Guau! Necesitas una gran orquesta para esto. Va a costar mucho dinero". Para mí pedía ese gran sonido sinfónico. Pero también utilicé mucha electrónica porque hay mucha música en Cliffhanger: Máximo riesgo, desde los créditos hasta el final. No hay prácticamente ningún momento de silencio. Y había que evitar que el oído del público se cansara de escuchar aquella sobrecarga orquestal. Por eso utilizaba electrónica, después orquesta y de nuevo electrónica. Había mucha fusión entre ambas. No sé si lo conseguí del todo, pero lo intenté. Hay más música en la película que metraje e imágenes. Tengo que decir que me gusta la banda sonora de Cliffhanger: Máximo riesgo, porque Stallone estaba atravesando otra fase de su carrera y eran tiempos muy emocionantes para nosotros mientras trabajábamos.

P: Un poco enlazando con la composición de Cliffhanger: Máximo riesgo, realmente en esa película hay un tema muy poderoso, que quizá es una de las cosas que se han perdido en las bandas sonoras. ¿Piensas que la melodía volverá?

R: Creo que es como la ópera. Tienes tus escenas, tus leitmotivs y todas esas cosas, y eso ayuda a contar la historia. La música de una película puede darle identidad. Puedes escucharla y saber exactamente a qué género pertenece. Además, proporciona al público algo con lo que puede relacionarse después de que la película haya terminado. Si les gusta la banda sonora, pueden volver a escucharla e imaginar las escenas y la acción que han visto. Supongo que depende de los compositores. Los compositores modernos pueden hacer exactamente lo mismo, pero ser compositor es mucho más difícil ahora.

Para mí, todo giraba en torno a la composición y la creatividad, a escribir y crear bandas sonoras originales. Ahora se trata de música, movimiento y reacción. Ya no existe una relación tan directa con lo que aparece en pantalla. Y eso me preocupa. Quizá ese sea el futuro, quizá sea el camino que hay que seguir. Pero sé que tuve mucha suerte de vivir una época en la que todavía se podían escribir temas y melodías.



