Muere Peter Cullen, la mítica voz de Optimus Prime en 'Transformers'

El actor Peter Cullen, mundialmente conocido por prestar su profunda y característica voz a Optimus Prime en la longeva franquicia Transformers, ha fallecido este miércoles a los 85 años de edad en su residencia de Los Ángeles, en el estado de California. Hasta el momento, no han trascendido las causas concretas de su deceso, pero la noticia ha causado un hondo pesar entre los seguidores de la ciencia ficción y la animación.

La familia del intérprete ha sido la encargada de confirmar la triste noticia a través del portal de noticias TMZ. "Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su querida familia y arropado por el cariño de sus muchos amigos y de los innumerables fans que tenía en todo el mundo", reza el comunicado. Los allegados han aprovechado la ocasión para dejar un mensaje inspirador a sus seguidores. "Su familia pide que honremos su extraordinario legado sirviendo a nuestras comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad. Y que recordemos siempre: 'hay que ser lo bastante fuerte para ser amable'", han concluido sus familiares en la nota pública.

Nacido en Montreal, Canadá, en el año 1941, Cullen labró una extensa y exitosa carrera en el siempre exigente mundo del doblaje. Su salto definitivo a la fama se produjo cuando asumió el reto de poner voz al inquebrantable líder de los Autobots, Optimus Prime, en la mítica serie animada que vio la luz en 1984. Su registro vocal, solemne y lleno de autoridad, dotó al personaje de un carisma inigualable que encandiló a varias generaciones de espectadores a lo largo de las décadas.

Lejos de encasillarse en la televisión de su época, el canadiense supo mantenerse vigente con el paso del tiempo. De hecho, volvió a dar vida a Optimus Prime en la gran pantalla a partir de 2007, cuando el cineasta Michael Bay rescató la franquicia Transformers para llevarla a las salas de cine con un éxito rotundo de taquilla, convirtiendo a la saga en uno de los referentes contemporáneos del entretenimiento.

Pero el legado de Cullen no se limita únicamente a los robots transformables. El intérprete participó en otras obras que marcaron la década de los ochenta. Fue el encargado de prestar su voz a KARR, la réplica malvada e implacable del icónico vehículo KITT en la serie El coche fantástico. Asimismo, dio vida al simpático roedor Monterey Jack en la recordada ficción animada de Disney Chip y Chop: Los guardianes rescatadores y participó en un clásico del cine prestando sus cuerdas vocales a los mogwais en la película Gremlins, estrenada en 1984.

Su imponente capacidad vocal también le permitió encarnar a villanos inolvidables de la pequeña pantalla, como el aterrador Venger, antagonista principal de Dragones y Mazmorras, o a Zandar, el rudo líder de los Dreadnoks en la exitosa serie de animación de GI Joe. Como reconocimiento a toda una vida dedicada a ensalzar la animación y el entretenimiento familiar, Cullen fue galardonado en 2023 con el premio a la trayectoria por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (Natas, por sus siglas en inglés) durante la segunda edición de los premios Emmy infantiles y familiares.