Tadeo Jones 4: Enrique Gato logra la mejor película de la saga con pura emoción Amblin

La cuarta entrega de Tadeo Jones confirma a Enrique Gato como una excepción (no la única) en la industria española. Un éxito internacional homologable a producciones de animación internacionales y con mordiente comercial para público familiar a lo largo y ancho del globo, pero patrio en su iniciativa y ejecución. La nueva secuela podría ser, quizá, la mejor de todas, en virtud de un último acto de inesperado efecto dramático en el que Enrique Gato logra encontrar una verdad emotiva en las caricaturas, humanizadas en virtud de una serie de recursos argumentales muy bien usados.

Así, lo que comienza como una aventura derivativa de Aladdin, con lámpara de los deseos de por medio, acaba derivando en una reflexión de cierta madurez sobre la familia, la pérdida y la fidelidad. Sin salirse de los márgenes de diversión familiar de la franquicia, repleta de homenajes cinematográficos más destinados a los padres que a los propios hijos (el juego temporal del film nos sugiere Regreso al futuro, y no por casualidad la banda sonora de Zacarías M. de la Riva en ocasiones suena a puro Silvestri), o la caracterización de una Momia digna de Manuel Summers, el film articula la aventura en torno a un enredo doméstico que sin embargo habla todo el tiempo del cambio de etapa vital de la saga a través de la vida personal de Tadeo.

De modo que si en las últimas aventuras de Indiana Jones, el personaje de Harrison Ford asumía su vejez sin renunciar a su naturaleza mítica, Tadeo hace lo propio con su condición de padre de familia mientras el guion se limita a hilar razonablemente bien una serie de mitos y cuentos que delatan el buen entendimiento del material, equilibrando bien las intervenciones de una galería de personajes que a lo largo de cuatro películas ya supera con mucho la media docena sin que el film parezca sobresaturado.

Puro divertimento infantil de excepcional factura visual que demuestra que se puede construir tejido industrial a través de un film que no toma riesgos, pero que levanta el vuelo de manera inesperadamente urgente en unos últimos veinte minutos que demuestran la buena asunción de Enrique Gato de la mitología emocional de Amblin, inyectando carne y sangre verdaderas a unos dibujos animados que al salir los últimos títulos de crédito casi parecen pedir el salto a imagen real.